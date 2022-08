El equipo de las estrellas de la liga estadounidense (Major League Soccer, MLS), con la presencia de tres argentinos, venció al de la liga mexicana (Liga MX) por 2-1 en un encuentro desarrollado en el Allianz Field de Saint Paul, Minnesota.

El ecuatoriano Carlos Vela abrió el marcador a los 3 minutos para la MLS, luego estableció el 2-0 el peruano Raúl Ruidíaz, de tiro penal, a los 73 y descontó Kevin Álvarez a los 85.

En el equipo "All Star" de la MLS fueron titulares los argentinos Sebastián Driussi (ex River) del Austin, y Emanuel "Bebelo" Reynoso (exT alleres y Boca) de Minnesota, ingresando luego Luciano Acostas (ex Boca y Estudiantes) de Cincinnati.

Es el segundo año consecutivo que la MLS se queda con el "Partido de las Estrellas" ya que en 2021, en partido jugado en Los Angeles, la MLS ganó en definición con tiros desde el punto penal (3-2) luego de igualar 1-1 en los 90 minutos. (Télam)