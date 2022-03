El seleccionador de la Argentina, Lionel Scaloni, hizo un balance hoy de las Eliminatorias Sudamericanas y valoró que su equipo, clasificado al Mundial de Qatar 2022 con anterioridad al partido de esta noche empatado con Ecuador, "se adaptó a todo" en un campeonato "tremendamente difícil".

"Las Eliminatorias Sudamericanas son tremendamente difíciles y este equipo se adaptó a todo. Los más jóvenes se sorprendieron de lo difíciles que son. Estamos enormemente satisfechos. El equipo no perdió y dio la cara en cada partido. Lo jugó como correspondía, como hoy, donde no se podía jugar; fueron unas Eliminatorias muy buenas", dijo Scaloni en conferencia de prensa, luego del empate 1-1 ante Ecuador en Guayaquil por la última jornada.

Scaloni puso énfasis en el factor climático de Guayaquil: "Prácticamente no se podía jugar al fútbol por el calor. Ellos no tuvieron situaciones de gol hasta el último minuto; las condiciones no daban para mucho".

"En el primer tiempo hicimos un buen partido. En el segundo, ellos empujaron más, pero sin chances hasta la última jugada", señaló Scaloni sobre el empate agónico de Ecuador que estiró a 31 los partidos sin derrotas de su equipo para alcanzar el récord del seleccionado de Alfio Basile entre 1991 y 1993.

"Fue una fecha muy difícil, por las lesiones y las sanciones. Llegamos con algunos jugadores justos. Hoy (Germán) Pezzella salió del banco porque tuvo fiebre, (Joaquín) Correa también y (Ángel) Di María no estaba en condiciones. Agradezco el esfuerzo de todos y el equipo no se resiente entre quien entre", apuntó Scaloni. (Télam)