Australia sufrió una de las derrotas más duras de su historia al caer por 22-15 ante Fiji en el estadio Geoffroy-Guichard de Saint-Éttienne y su entrenador, Eddie Jones, quedó en el centro de las críticas por el planteo realizado y por cómo movió el banco de suplentes

Fiji no lograba vencer a Australia desde hacía 69 años (el último triunfo había sido por 18-16 en 1954) y con este reciente triunfo llegó a los tres en la historia frente a los Wallabies, que dominan ampliamente el historial con 19 victorias

Además, se registra un empate en los 22 encuentros que han disputado ambas selecciones hasta el momento

Eddie Jones fue sumamente cuestionado por sus hinchas y también por figuras del rugby mundial: "Excelente esfuerzo por parte de Fiji, los Wallabies estuvieron lamentables. Eddie Jones es un vendedor de aceite de serpiente", publicó un internauta

"Creo que Eddie Jones es un agente secreto enviado por Inglaterra para debilitar a Australia", publicó otro haciendo referencia a que el técnico dirigió previamente al seleccionado inglés antes de hacerse cargo de los Wallabies. Y otro agregó: "Creo que Eddie Jones se quedará sin trabajo tras la Copa del Mundo"

. Dos históricos del rugby mundial criticaron a Eddie Jones.. Las críticas a Eddie Jones también llegaron por parte de un ex jugador de los Wallabies, el histórico wing David Campese, quien destacó entre otras cosas que el tiempo para las excusas se terminó. "Simplemente no jugaron de la misma manera en la que la que históricamente lo han hecho los Wallabies y si continuamos haciendo lo mismo vamos a perder el apoyo de los hinchas que quieren ver la marca registrada de Australia que es atacar de una manera inteligente y con muchas destrezas individuales, algo que irónicamente esta vez hizo Fiji", expresó. El ex jugador de los All Blacks que ahora es comentarista de TV, Sonny Bill Williams, también le cayó al entrenador australiano tras el triunfo alegando que se equivocó en el planteo táctico y fue "descubierto" por Fiji

Eddie Jones salió rápido a cruzarlo y destacó: "Cuando sos comentarista de televisión siempre tenés razón. Tal vez necesite empezar a trabajar de eso para tener razón todo el tiempo", ironizó. JPE/FG/KDV NA