Las Carreras de las Estrellas, una jornada hípica con 6 grandes premios de Grupo 1, se realizarán el próximo sábado 25 en la pista de arena del Hipódromo Argentino de Palermo, que mantendrá abierto el período de inscripción hasta el lunes 20.

El Gran Premio Estrellas Mile, de 1.600 metros de distancia, cuenta con 9 anotados: Chanta Joy, Curious Agaín, Fiel Amigo, Maléfico, Malibú Spring, Rey Rocco, Safety Honour, Siempre en Mi Mente y Super Inter.

El Gran Premio Estrellas Sprint, sobre 1.000 metros, tiene 6 inscriptos: At A. Glance, Breve Mensaje, Carameliza, Luthier Blues - el mejor caballo argentino de la actualidad -, Madonna Key y Sanson Greeley.

El Gran Premio Estrellas Classic (2.000 metros) cuenta con 9 registrados: Durazzo -el mejor fondista del momento-, El Saca Muelas, Kodiak Boy, Nievre, otro fondista de gran nivel jerárquico, Pepe Joy, Shy Friend, Spirit Of Light, Storefront y Wonderful Key.

En el Gran Premio Estrellas Juvenile (1.600 metros) partirán 14 ejemplares desde las gateras: Act Of State, Chanclette, Easy Way Out, El Estelar, El Musical, El Señoret, Full Serrano, Natán, Niño Guapo, Standartd, Subsanador, Sun Seiver, Super Mind y Voy Con Andy.

El Gran Premio Estrellas Juvenile Fillies (1.600 metros) se correrá con 6 potrancas: Dona Morebí, Doña Naif, Emperadora, Lovely Face, Maggie May y Nueva Fragancia.

Y finalmente el Gran Premio Estrellas Distaff (2.000 metros) será el más numeroso con 16 yeguas de 3 años y más edad: Boquería, Emerit Craf, Henestrosa, Issa, Joy Nima, La Validada, Love Story, Marquesa Key, Qué Chula, Scarpetta, Silky Rosé, Soviet Catch, Summer Rae, Super Bijou, Super Cachorra y Verde Pipian.

De esta manera Palermo se prepara para una gran fiesta del turf con el tradicional evento del que alguna vez participaron célebres caballos como Yatasto, Gobernado, Forli, Candy Ride, Telescópico y tantos otros. (Télam)