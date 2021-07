El base argentino Nicolás Laprovíttola no seguirá en el Real Madrid y su futuro podría estar en el clásico Barcelona para la próxima temporada de la Liga Endesa de básquetbol de España. Además del jugador de la Selección argentina, el conjunto "merengue" anunció este jueves que Alex Tyus tampoco seguirá luego de la finalización de sus contratos este 30 de junio. "Nuestro club quiere agradecerles la dedicación, la profesionalidad y el comportamiento ejemplar que han demostrado durante su trayectoria en el Real Madrid y les desea mucha suerte en sus nuevas etapas", explicó el club en un comunicado de prensa en su web oficial. Laprovíttola era el último de los tres argentinos que había empezado el último torneo junto a Facundo Campazzo y Gabriel Deck, ambos rescindidos para jugar en la NBA de Estados Unidos. "Lapro", hijo de la política Margarita Stolbizer, reveló que se enteró este mismo jueves de la noticia: "El club no me tendrá más en cuenta, así que deberé buscar nuevos horizontes

Ahora estoy enfocado en la Selección". El base que jugó en Lanús en la Liga Nacional de básquetbol está junto a la delegación de la Selección argentina en Las Vegas, donde la Selección se prepara para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Ante esta situación, el diario catalán Mundo Deportivo informó a última hora del día que el Barcelona aceleraría por Laprovíttola para ficharlo en forma urgente. En la última temporada, Laprovittola -que tuvo un paso por los San Antonio Spurs en la NBA- promedió 9,5 puntos, 3,9 asistencias y un 11,2 de valoración en poco menos de 20 minutos en la Liga Endesa. DP/GAM NA