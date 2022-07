Lanús recibirá mañana a Independiente del Valle, de Ecuador, con la obligación de remontar la derrota 2-1 de la ida en la altura de Quito para avanzar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

El partido de vuelta se jugará desde las 19.15 en el estadio Ciudad de Lanús, con arbitraje del chileno Cristian Garay y será televisado por la señal ESPN.

Carlos Benítez y Fernando López, de Paraguay, estarán a cargo del VAR.

El ganador enfrentará a Santos, de Brasil, o Deportivo Táchira, de Venezuela.

MIRÁ TAMBIÉN Estudiantes recibe mañana a Fortaleza con la misión de avanzar a cuartos de final en la Libertadores

El "Granate", campeón de la edición 2013 y finalista en 2020, necesita ganar por dos goles de diferencia para clasificar y si lo hace por uno, habrá definición con tiros desde el punto penal.

Independiente del Valle, dirigido por el joven argentino Martín Anselmi, fue campeón en 2019 y participa de ésta edición luego de ser eliminado en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

El equipo ecuatoriano llega con la ventaja del triunfo 2-1 que consiguió en la altura de Quito con goles del argentino Richard Schunke (hermano de Jonathan) y Jaime Ayoví.

Lanús se juega mucho ya que el segundo ciclo de Jorge Almirón viene en caída libre en el torneo local, donde solo ganó uno de los últimos siete partidos.

MIRÁ TAMBIÉN Camoranesi integra el cuerpo técnico que reemplaza a Sampaoli en Olympique de Marsella

Además, en tabla anual que clasifica a las copas del año que viene, el "Granate" está 25to con apenas 20 puntos en la misma cantidad de encuentros.

Independiente del Valle ya tiene experiencia como verdugo de equipos argentinos ya que eliminó a River y Boca en la Libertadores 2015, y en la campaña de campeón de la Sudamericana en 2019 dejó en el camino a Unión e Independiente.

En ese título, el argentino Anselmi, de 42 años y exayudante de Gabriel Milito, fue parte del cuerpo técnico de Miguel Ángel Ramírez y esa fue su puerta de ingreso para asumir el cargo de entrenador principal, el pasado 30 de mayo, en reemplazo del portugués Renato Paiva.

En el plantel también están Mateo Carabajal (exArsenal), Lorenzo Faravelli (ex Gimnasia y Esgrima La Plata y Huracán), Jonatan Bauman (ex Gimnasia de Jujuy e Instituto) y Lautaro Díaz (ex Estudiantes de Caseros).

- Probables formaciones -

Lanús: Fernando Monetti; Braian Aguirre, Yonathan Cabral, Matías Pérez, Diego Braghieri y Nicolás Pasquini; Tomás Belmonte, Maximiliano González y Raúl Loaiza; José Sand y Lautaro Acosta. DT: Jorge Almirón.

Independiente del Valle: Moisés Ramírez; Mateo Carabajal, Richard Schunke y Luis Segovia; Lautaro Díaz, Lorenzo Faravelli, Fernando Gaibor y Jhoanner Chávez; Marco Ángulo y Junior Sornoza; Jonatan Bauman. DT: Martín Anselmi.

Árbitro: Cristian Garay (Chile).

Cancha: Lanús.

Hora de inicio: 19.15.

TV: ESPN

(Télam)