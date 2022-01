El entrenador Jorge Almirón fue presentado hoy como nuevo entrenador de Lanús, luego de la salida de Luis Zubeldía al final de la pasada Liga Profesional de Fútbol (LPF).

"En Lanús me siento cómodo, me siento bien. Es importante la ilusión de la gente pero también es un compromiso enorme. A mí me gustan los compromisos. Esperemos repetir momentos lindos y que en cada partido esté la sensación de que vamos a ganar", comentó el DT en la conferencia de prensa.

Además, Almirón le abrió las puertas al posible regreso de Diego Valeri, que lleva nueve años en Portland Timbers de los Estados Unidos.

"Hablé con Diego Valeri y me gustó mucho su predisposición para volver al club", detalló Almirón sobre el diálogo con una de las figuras del título del Apertura 2007.

Lanús buscará en este mercado de pases a un mediocampista de juego, a un defensor central y un volante central.

Los primeros sondeos por Iván Marcone, actualmente en el Elche de España, no arrojaron buenos resultados y continuarán en el intento por sumarlo para el próximo campeonato. (Télam)