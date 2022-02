(Agrega partido)

Lanús no perdonó anoche a Defensores de Cambaceres al superarlo por 5 a 0, en el estadio Centenario, de Quilmes, en el partido inaugural de los 32avos de final de la Copa Argentina, y tampoco lo hizo Independiente Rivadavia con Gimnasia y Esgrima en el clásico mendocino que se adjudicó por 2 a 0.

Con tres definiciones de José López, una de tiro penal en el primer tiempo, y las otras en el segundo, más las sendas conquistas de Julián Aude y Franco Orozco muy cerca del final, el 'Grana' se quedó con la amplia victoria y el pase a los 16avos, en los que deberá enfrentar al ganador de Godoy Cruz-Tristán Suárez.

La primera etapa exhibió acciones intensas y emotivas porque el equipo de Ensenada intentó jugarle de igual a igual a su adversario, sin tener en cuenta las diferencias de categoría.

MIRÁ TAMBIÉN Pepe| Romero vuelve al ruedo para dirigir a Justo José de Urquiza en Primera B

Así, a las llegadas peligrosas que empezó a presentar Lanús desde el comienzo, de a poco Cambeceres generó lo suyo para llevarle inquietudes al arquero Fernando Monetti.

Entre ese ida y vuelta, los dirigidos por Jorge Almirón lograron ponerse en ventaja por el penal que le cometió el guardavalla Lautaro Volpicello al derribar a José López, en una entrada rauda que el propio goleador 'granate' se encargó de convertir (30 min).

Click to enlarge A fallback.

El delantero correntino más tarde estrelló un zurdazo en el poste derecho del 'Camba', que cerca del final del primer tiempo tuvo su chance más clara con un envío de Valentín Cosentino que pegó en el travesaño de la valla de Lanús.

Por momentos las diferencias entre unos y otros no se evidenciaron en demasía en el juego, pero sí aparecieron desde lo físico debido a que el plantel de Carlos Da Ponte no vive de esta actividad al ser de la quinta categoría del fútbol argentino, por lo que la mayoría de los jugadores cuentan con otras ocupaciones que no le permiten desarrollar entrenamientos tan intensos como los profesionales de las divisiones mayores.

MIRÁ TAMBIÉN Estudiantes fue sorprendido por un Audax Italiano que con nueve hombres lo venció por Libertadores

Y esto quedó evidenciado en la segunda parte del capítulo final, donde el mayor resto físico de Lanús le facilitó llegar con asiduidad al arco de Volpicello, que sucumbió ante otras dos definiciones de López, que se llevó la pelota del partido por su primer "hat trick" como profesional.

En los instantes finales los ingresados Julián Aude y Franco Orozco se aprovecharon de las fuerzas debilitadas del rival para decorar la goleada con sus sendas conversiones.

En el segundo turno de la noche, Independiente Rivadavia se quedó con el clásico mendocino y con el pase de ronda en la Copa Argentina al imponerse ante Gimnasia y Esgrima por 2 a 0, en el estadio Malvinas Argentinas de la capital cuyana.

La 'Lepra' resultó claro dominador del juego en el primer tiempo tras ponerse en ventaja de forma temprana en una rápida réplica que definió Lucas Ambrogio, con un remate cruzado y rasante, a los 7 minutos.

En el segundo período aumentó por medio del experimentado Matías Quiroga, a los 17 minutos, para cerrar la justa victoria frente a Gimnasia, que puso mucho empeño aunque sin complicar el pase a cuartos de final de Independiente Rivadavia, que tendrá como próximo rival al vencedor de Vélez-Cipolletti.

= Síntesis =

Lanús: Fernando Monetti; Leonel Di Plácido, Kevin Lomónaco, Yonathan Cabral y Alexandro Bernabei; Ángel González, Diego Valeri, Maximiliano González y Nicolás Pasquini; José López e Ignacio Malcorra. DT: Jorge Almirón.

Defensores de Cambaceres: Lautaro Volpicello; Leonel Caielli, Nicolás Radduso, Jerónimo Rodríguez y Tomás Squie; Rodolfo Fernández, Esteban Coronel, Tomás Bravo y Alejo González; Elías Torancio y Valentín Cosentino. DT: Carlos Da Ponte.

Gol en el primer tiempo: 30m, López (L), de tiro penal.

Goles en el segundo tiempo: 28 y 30 m, López (L); 42m, Aude (L); y 45m, Orozco (L).

Cambios en el segundo tiempo: 19m, Tomás Belmonte por Bernabei (L) y Facundo Pérez por M. González (L); 21m, Simón Cañete por Fernández (DC) y Hugo Pérez por Cosentino (DC); 27m, Matías Ruchetta por Bravo (DC); 33m, Matías Pérez por Lomónaco (L) y Julián Aude por Valeri (L); 37m, Franco Orozco por Malcorra (L); 38m, Iñaki Berterretche por Coronel (DC) y Franco Gutiérrez por Torancio (DC).

Amonestados: López, Valeri y Maximiliano González (L). Cañete, Volpicello, Fernández, Coronel y Berterretche (DC).

Árbitro: Nazareno Arasa.

Estadio: Centenario (Quilmes).

----------

Independiente Rivadavia: Leonardo Finochietto; Jorge Zules Caicedo, Valentín Perales, Juan Pablo Freytes y Mauro Maidana; Hernán Ruben, Gustavo Turraca, Lucas Ambrogio y Ezequiel Vidal; Franco Coronel y Matías Quiroga. DT: Gabriel Gómez.

Gimnasia y Esgrima: Sebastián Giovini; Oscar Garrido, Diego Mondino, Franco Meritello y Martín Aruga; Ulises Ortegoza, Matías Villarreal, Matías Nouet y Brian Omar Andrada; Santiago Solari y Germán Rivero. DT: Diego Pozo.

Gol en el primer tiempo: 7m, Ambrogio (IR).

Gol en el segundo tiempo: 17m, Quiroga (IR)}

Cambio en el primer tiempo: 41m, Pablo Palacio por Ambrogio (IR).

Cambios en el segundo tiempo: Al inicio, Rodrigo Cáseres por Franco Meritello (G), Leandro Ciccolini por Solari (G) y Tadeo Marchiori por Nouet (G);5m, Juan Manuel Marital por Aruga (G); 20m, Mario Galeano por Andrada (G); 28m, Emiliano Endrizzi por Maidana (IR) y Lucas Algozino por Vidal (IR); 37m, Pablo Cortizo por Coronel (IR) y Francisco Galván por Ruben (IR).

Amonestados: Turraca, Freytes y Caicedo (IR). Andrada, Garrido, Cáseres y Ortegoza (G).

Árbitro: Lucas Comesaña.

Estadio: Malvinas Argentinas (Mendoza). (Télam)