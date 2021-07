Lanús goleó hoy a Colón por 4 a 1, como visitante, y quedó líder de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) tras jugar uno de los partidos válidos por la segunda fecha.

Los goles de Ángel González (43m. PT), José Sand (12m. ST y 45m. ST) y José López (48m. ST) le dieron el triunfo a Lanús, a pesar de que Facundo Farías puso en ventaja al equipo santafesino a los 38 minutos de la primera etapa, de penal.

Con esta victoria, Lanús se subió a la cima de la LPF con seis puntos (superó a Atlético Tucumán por 4 a 2, de local, en la primera fecha- y dejó a Colón con solamente tres.

Las condiciones las impuso Colón de entrada, más allá de alguna salvada de Ignacio Chicco, con la dupla en el medio compuesta por Christian Bernardi y Rodrigo Alliendro. Se hizo de la pelota, movió las líneas constantemente de un frágil defensa rival, pero los goles no llegaron en los primeros minutos por la ineficacia propia.

La tendencia se mantuvo, dominio absoluto del local con su joven figura Facundo Farías -tiene cláusula de salida de diez millones de dólares-, que luego de un penal de Guillermo Burdisso abrió el marcador.

Sin embargo, en la primera clara, Ángel González agarró un remate desviado y en soledad adentro del área chica, puso el empate cerca del cierre del entretiempo.

Lanús cambió en el complemento, empujado por el envión anímico, adelantó sus líneas, se cerró bien en el fondo, y desde la expulsión de Aliendro se notó una caída total del dueño de casa.

Claro, el visitante contó con su histórico goleador, Sand, que apareció para marcar la diferencia definitoria en el resultado a los 12m. y 45m.

En la próxima fecha, Colón visitará a Huracán y Lanús recibirá a River Plate.

-Síntesis del partido-

Colón de Santa Fe: Ignacio Chicco; Facundo Mura, Bruno Bianchi, Facundo Garcés y Rafael Delgado; Christian Bernardi, Rodrigo Aliendro, Federico Lértora y Yeiler Goez; Facundo Farías y Nicolás Leguizamón. DT: Eduardo Domínguez.

Lanús: Lucas Acosta; Brian Aguirre, Nicolás Thaller, Guillermo Burdisso y Alexander Bernabei; Ángel González, Facundo Pérez, Julian Aude e Ignacio Malcorra; José López y José Sand. DT: Luis Zubeldía.

Goles en el primer tiempo: 38m. Farías (C), de penal y 43m. González (L).

Goles en el segundo tiempo: 12m. y 45m. Sand (L) y 48m. López (L).

Cambios en el segundo tiempo: 16m. Wilson Morelo por Leguizamón (C) y Alexis Castro por Goez (C), 19m. Jorge Morel por Aude (L), 22m. Matías Esquivel por González (L), 24m. Eric Meza por Garcés, 39m. Mauro Formica por Bernardi (C) y 47m. Lucas Varaldo por Sand (L) y Matías Pérez por Aguirre (L).

Amonestados: Lértora (C). Aude y Aguirre (L).

Arbitro: Fernando Echenique.

Cancha: Colón de Santa Fe. (Télam)