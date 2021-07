El volante ofensivo Angel González, de reciente incorporación en Lanús proveniente de Estudiantes de La Plata, opinó hoy que su nuevo equipo "es respetado por los rivales" por su forma de juego y que "siempre es candidato", a pocas horas de iniciarse el Torneo Socios.com de la Liga Profesional de Fútbol.

“Lanús siempre es candidato. Es un rival muy respetado y eso se lo ha ganado dentro de la cancha en todos estos años", sostuvo González en la conferencia virtual ofrecida por el club para su presentación oficial a los medios de prensa.

"Yo lo viví desde afuera, cada vez que me tocaba enfrentarlo. Siempre da pelea, tanto de local como de visitante, y hoy me toca estar acá" agregó para reafirmar su consideración.

El mendocino, de 27 años, iniciado en Godoy Cruz y que en 2019 fue adquirido por Estudiantes de La Plata, ahora llegó al 'Grana' a préstamo con cargo hasta junio de 2022 y con opción de compra por el total de su ficha, por la insistencia del entrenador Luis Zubeldía para contarlo en el plantel.

“Esta oportunidad me encuentra con mucha experiencia y en un buen momento, por haber aprendido más cosas que hace dos años, cuando Luis también me buscó -antes de pasar al 'Pincha'- y ahora cuando me volvió a hablar no dudé en tomar la decisión", argumentó 'Speedy', tal su apodo.

En relación con lo que pretende Zubeldía para aportarle al plantel, reveló que busca "tirar la pelota larga y oxigenar un poco al equipo en función de ataque", dijo González.

"Jugar con el 'Pepe' (José Sand) y el 'Laucha' (Lautaro Acosta) me da mucha emoción y alegría. Son personas que van a quedar para siempre en la historia del club. Haré todo lo posible para servirles a ellos dentro de la cancha", resaltó.

Además consideró que "Lanús va a dar pelea" en el nuevo certamen y que al ser largo "las primeras cinco o seis fechas son fundamentales” para el objetivo.

González se constituyó en el cuarto refuerzo 'granate', después de las contrataciones del volante paraguayo Jorge Morel; el volante izquierdo Ignacio Malcorra y el zaguero Diego Braghieri.

Precisamente, en la última práctica de mañana en el polideportivo del club, el entrenador determinará quienes debutarán de todos los incorporados ante Atlético Tucumán, al que enfrentará el sábado a las 15.45, en el estadio del 'Grana', con arbitraje de Pablo Echavarría, por la primera fecha de la Liga Profesional. (Télam)