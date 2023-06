Lanús informó que activó el protocolo interno del club tras la nueva denuncia por violencia de género contra Lautaro Acosta aunque no detalló si el delantero puede estar a disposición del entrenador Frank Kudelka. "En virtud de los hechos de público conocimiento y tras haber recibido una denuncia a través de nuestro Departamento de Género y Diversidad, hemos decidido activar el Protocolo Institucional tal cual se indica en su artículo número 7", indicó la entidad en un comunicado. Asimismo, añadió: "De este modo quedamos a disposición de la denunciante y de la Justicia, ratificando nuestro compromiso en la lucha contra toda situación de violencia". A diferencia de otros casos en el fútbol argentino, Lanús no apartó del plantel a Acosta y seguirá entrenando junto a sus compañeros. De todos modos, no se sabe si jugará el sábado ante Unión, en Santa Fe, por el partido pendiente que tenían en la Liga Profesional. Acosta fue denunciado nuevamente por violencia de género por su pareja, quien escribió un descargo y pidió ayuda a través de las redes sociales. La joven, llamada Ludmila Isabella, publicó un fuerte mensaje, fotos de una presunta agresión y aseguró que sufre "violencia psicológica, física y económica", a la vez que dijo que lo denunció en la Justicia el 8 de junio pasado.. Qué dice el Protocolo de Lanús.. El Departamento de Género y Diversidad surge como resultado del trabajo colectivo de un grupo de socias interpeladas por incluir en la institución la agenda que, en esta materia -sobre todo desde el primer #NiUnaMenos, en 2015- comenzó a mellar la coyuntura actual hasta formar parte de ella. Mediante el desarrollo de acciones mancomunadas con grupos de mujeres de otros clubes y/o de otros sectores de nuestro club, se dio lugar a las primeras actividades desde el Departamento de Cultura. Conforme el paso del tiempo y atendiendo las necesidades que en materia de Derechos Humanos se pretendían trabajar, se creó en 2019 una Subcomisión de DDHH que tenía cuatro ejes organizacionales: uno de ellos era el de Género. Las socias que profundizaron la labor en esta materia expresaron y argumentaron la importancia de confeccionar un Protocolo como herramienta y marco normativo para ser garantes como institución de los derechos de todas las personas que habiten nuestro Club, focalizando en la importancia de la prevención y erradicación de la violencia género. El Protocolo Institucional de Acción para la Prevención e Intervención ante Situaciones de Violencia y/o Discriminación por Cuestiones de Género y/u Orientación Sexual del Club Atlético Lanús se aprobó en el mes de julio de 2020, dando lugar a la creación del Departamento de Género y Diversidad. Y su objetivo es: - "Garantizar en el Club Atlético Lanús un ambiente libre de discriminación de cualquier tipo de hostigamiento o violencia por razones de identidad sexual, de género, clase, etnia, nacionalidad o religiosa; promoviendo condiciones de igualdad y equidad. - Establecer el procedimiento institucional y los principios rectores para prevenir, abordar e intervenir en situaciones de violencia y/o discriminación hacia las mujeres y personas del colectivo LGTTTBI+ en el ámbito del Club Atlético Lanús. - Promover acciones de sensibilización y difusión sobre la problemática. Fomentar acciones que eliminen la violencia de género, acoso sexual y discriminación en todas sus expresiones. - Generar un ambiente de contención y confianza para que las personas afectadas puedan denunciar su situación a fin de hacerla cesar de inmediato. Poner a disposición de las personas afectadas la orientación y asistencia que puedan requerir". FGB/KDV NA