El Ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, se hizo presente este miércoles en el entrenamiento de San Lorenzo de Almagro, donde ocupa el cargo de vicepresidente segundo, y mantuvo una larga charla con el entrenador, Pedro Troglio.

El directivo, que volvió al ruedo después de los desajustes económicos del club en los últimos años, observó la práctica en el predio de la Ciudad Deportiva de Bajo Flores y luego charló alrededor de treinta minutos con el director técnico y el manager Mauro Cetto.

En relación al equipo, comenzaron la práctica en el Bajo Flores con un circuito de velocidad, seguido por un fútbol en espacios reducidos con consignas y terminaron con trabajos de definición.

Hasta el momento no se plantó el equipo titular para el amistoso del viernes contra Arsenal de Sarandí, a las 19.15, y con transmisión de ESPN. Todavía no se confirmó si habrá público o será a puertas cerradas.

La duda pasa por el arco, entre Sebastián Torrico y Augusto Batalla, aunque parece que la pulseada la ganará el histórico Uno.

De esta forma la formación sería con Torrico; Gino Peruzzi, Federico Gattoni, Cristian Zapata y Gabriel Rojas; Yeison Gordillo y Néstor Ortigoza; Ezequiel Cerutti, Ricardo Centurión y Nicolás Fernández Mercau; y Nicolás "Uvita" Fernández.

A lo largo de esta pretemporada, San Lorenzo superó a Independiente y Talleres, ambos por 1-0, Estudiantes de La Plata (2-1), igualó con Nacional de Uruguay (2-2) y cayó con Boca (1-0).

En relación al mercado de pases, San Lorenzo le hará una propuesta al delantero Adolfo Gaich, pretendido por Independiente también, aunque sin salirse del presupuesto para evitar futuras complicaciones económicas.

Lo negativo pasa por la inminente salida de Andrés Herrera a River Plate, tal como reconoció el propio Troglio en la previa del entrenamiento, aunque la pretensión es clara desde Boedo: quieren 2.5 millones de dólares netos por el setenta por ciento de la ficha del lateral.

"Está entrenando bien, pero con la cabeza lógicamente volada. Imagino que se va a la casa y lo debe llamar el representante, que vas a River, que no vas, que venís... Me interesa que se resuelva para saber con qué voy a contar en el inicio", contó el entrenador en charla con Cómo te va (AM 550). (Télam)