El exfutbolista Hugo Sánchez, uno de los mejores de la historia de México, aseguró que lamenta "profundamente" que el argentino Gerardo Martino esté al frente del seleccionado de su país.

El histórico exgoleador de Real Madrid, de España, criticó duramente al "Tata" Martino, a menos de tres meses del inicio de la Copa del Mundo de Qatar en la que México compartirá grupo con Argentina, Polonia y Arabia Saudita.

"No me gusta que un entrenador que no sea mexicano esté en la selección. Con Martino no vamos a hacer algo histórico", pronosticó Sánchez en la señal mexicana de ESPN.

El histórico delantero de la "Tri" criticó duramente a Martino, quien en la previa del amistoso de hoy ante Paraguay en Estados Unidos calificó como una injusticia el despido del Director General de la Federación Mexicana de Fútbol, Gerardo Torrado.

"¿Por qué se mantiene en el cargo y no se va con Torrado?", se preguntó "Hugol".

Inclusive, Sánchez dijo que le gustaría que Víctor Manuel Vucetich o Miguel "Piojo" Herrera reemplacen al "Tata" para conducir al seleccionado mexicano en Qatar.

México enfrentará desde las 22 a Paraguay, de Guillermo Barros Schelotto, en el estadio de Atlanta United, en Estados Unidos, en un amistoso de preparación organizado por fuera de la fecha FIFA. (Télam)