El platense Julio Velasco, gloria del vóleibol mundial, calificó como "muy difícil" la zona en los Juegos Olímpicos de Tokio del seleccionado argentino, del que destacó "que juega sin tenerle miedo a nadie y tiene personalidad".

"La zona es muy, muy difícil porque el único equipo inferior es Túnez. Si se logra pasar esa zona, ya en cuartos de final, ya es un partido seco. Se puede llegar a ganar. Pasar la zona no es fácil. Hay cuatro equipos muy fuertes", aseguró Velasco en una extenso y exclusivo diálogo con Télam desde Italia.

"Los argentinos son jugadores que no solamente entrenan bien sino que juegan sin tenerle miedo a nadie. En ese sentido, Argentina es un equipo de personalidad", expresó Velasco, de 69 años y bicampeón del mundo con el seleccionado italiano y ganador de la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Toronto, Canadá, 2015.

Velasco, actualmente a cargo de los seleccionados juveniles de Italia, definió a "Polonia y Brasil" como dos equipos que estarán en la pelea de las medallas en Los Juegos Olímpicos y confesó que lo "incomoda" que lo definan como un mito del vóleibol.

-Télam: La zona de Argentina en Tokio, que tiene a Rusia, Estados Unidos, Brasil, Francia y Túnez es …

-Julio Velasco: Es una zona muy, muy difícil porque el único equipo inferior es Túnez. Estados unidos no está muy fuerte pero siempre es Estados Unidos. Hay que ver cómo están, que hace mucho que no juegan. Es un equipo muy fuerte. Si se logra pasar esa zona, ya en cuartos de final, ya es un partido seco. Se puede llegar a ganar. Pasar la zona no es fácil. Hay cuatro equipos muy fuertes. El gran problema que hubo fue, precisamente, la pandemia. El equipo no se salvó. Hubo muchos contagios y problemas. Eso condiciona mucho físicamente porque el virus es muy individual, hay de todo, pero en muchos casos deja secuelas por mucho tiempo. Jugadores que tuvieron el virus en Italia, por mucho tiempo se cansaban antes, no podían entrenar al máximo y además da una sensación de inseguridad, no específica, sino general, para jugar. Gente que se contagió queda desde ese punto de vista un poco delicada. No sé como habrá sido lo de los chicos de Argentina pero seguramente fue uno de los equipos más golpeados desde ese punto de vista. Eso incide mucho. Espero que recuperen rápido. Si el equipo estaba bien pienso que Argentina puede sorprender en esta olimpíada.

-T:¿Por qué?

-JV: Porque hay algunos equipos que son muy difíciles pero otros a los que Argentina le puede jugar de igual a igual tranquilamente.

-T: ¿Cómo define al equipo?

-JV: Es un equipo que llega, en algunos jugadores claves, con la maduración justa. Como edad, como experiencia, de Luciano De Cecco, Sebastián Solé, Facundo Conte, Martín Ramos, el mismo Santiago Danani, aunque es más joven pero tiene dos o tres campeonatos en Italia. Llegan en un momento con una muy buena madurez deportiva más algunos jóvenes importantes como Jan Martínez, Bruno Lima, Agustín Loser, que son chicos muy prometedores, que ya jugaron en la selección, hace un año que están, que le falta un poquito más de experiencia si lo comparamos con el otro grupo. Es un grupo maduro.

-T: ¿Qué características destaca?

-JV: Para empezar, los jugadores argentinos son que jugadores que no solamente entrenan bien sino que juegan si tenerle miedo a nadie. En sentido, es un equipo de personalidad. Siempre un punto débil de los equipos argentinos fue la continuidad. Que se juegan dos o tres partidos muy bien y después uno mal, o no se juega mal: no se juega al máximo y en una olimpíada un partido no jugado al máximo aunque no se juegue mal, hace que no se logre pasar al turno siguiente. Eso siempre fue un tema, de toda la vida. Esperemos que este equipo lo resuelva: tener continuidad en todos los partidos. No es que siempre se puede jugar a nueve, pero que se baje de nueve a siete, no a seis o cinco. En ese margen es aceptable. Si se baja más, muchas veces es un problema.

-T: ¿Cuáles son sus candidatos para Tokio?

-JV: Digamos que Polonia y Brasil deberían ser bastante seguros porque son equipos que vienen ganando, con continuidad y en liga mundial vienen andando bien. Me parece que son dos que van a estar. Los cuartos de final pueden dar muchas sorpresas. En Río salimos primeros en el grupo y nos encontramos con Brasil que había salido cuarto. Una cosa rarísima y aun así, a ellos se les complicó el partido con nosotros. Por ahí los dejábamos afuera y era una sorpresa. Y eso puede pasar en Tokio. Después están Rusia, Estados Unidos que son equipos muy fuertes. Italia no sé si está a ese nivel porque hace mucho que no juegan juntos. Muchos de estos equipos están en la zona de Argentina.

-T: ¿Cómo define a Marcelo Méndez, su sucesor en el seleccionado?

-JV: No lo conozco mucho a Marcelo. Yo estuve afuera, él también. Sé que es un muy buen entrenador por todo lo que ha hecho. En River ya había demostrado ser un excelente entrenador, después lo hizo en España, después lo hizo en Brasil. Yo miro mucho lo que la gente hace más que lo que la gente dice. No porque lo que diga no tenga importancia, pero en un entrenador hay que ver lo que hizo y Marcelo es de los entrenadores que han hecho.

- T: De Cecco manifestó "los grupos van y vienen pero nosotros todavía estamos bajo la lupa de Seúl ´88. Hasta que no logremos algo no creo que quedemos a la altura de un grupo grande porque Argentina es exitista". ¿Qué opina?

-JV: Mmmm, digamos que en parte es verdad, en parte… En el sentido de que acá, en Italia, también pasa con el equipo que dirigí; que se compara con ese equipo siempre y me parece algo injusto. Porque todos los países han tenido un momento. Por ejemplo: a Brasil le va a pasar lo mismo con las futuras selecciones si no salen campeones porque dominaron la escena durante muchos años. Creo que es algo injusto, pero no es un problema del exitismo. Para mi es un problema que se crea un mito y todos los mitos son medios falsos jajaja. Parece que todo está perfecto, cualquier equipo el italiano también pero son momentos. que todo fue el tema es que no le pese a ellos o sea si yo hubiera leído esta frase de Luciano en la época en la que yo era entrenador de la selección hubiera hecho una reunión y les hubiera preguntado: ¿a ustedes les pesa? A mí, no. Porque no tiene que pesar. No me gusta alimentar los mitos. Por que el mito no sirve, el mito es algo que separa. ¿Los chicos que juegan al vóley qué hacen con el mito? Nada.

-T: ¿Lo incomoda que lo pongan en ese lugar?

-JV: Sí, sí. Me incomoda y lo digo porque el ejemplo sirve, no el mito. El ejemplo si, hablar de qué hicieron esos jugadores, qué hizo ese grupo, qué resultado obtuvo, qué es lo que se hizo. Por ejemplo, en el 82, después de que ganamos se creó un mito que fue una de las cosas peores que le paso al vóley argentino. Tanto es así que por muchos años el vóley argentino sufrió mucho porque el mito era un grupo de fenómenos que se entrenó en condiciones pésimas pero como era un fenómeno lograron salir terceros. No fue así para nada. Ese equipo para el mundial 82 se entrenó dos años sólo para la selección sin entrenar en los clubes. Viajó por el mundo como no lo hizo ningún equipo de vóley ni antes ni después.

-T: Después de que Argentina conquistó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015, en su primer título desde que retornó al país para dirigir al equipo en 2014, dijo: "Volví a la Argentina para esto, sentía que se lo debía". ¿Sigue pensando que ya cumplió con Argentina?

-JV: No. Yo nunca pensé que había cumplido con la Argentina, pero la sensación que tuve con ese oro fue que algo había logrado. Me gustaría darle más. Lamentablemente me tuve que ir por una cuestión de salud de una de mis hijas y no pude. Me gustaría. Extraño mucho. Me gustaría volver a trabajar en la Argentina. Pero ya es tarde, no creo que se vuelva a dar esa posibilidad.

-T: ¿Y si se volviera a dar, qué haría?

-JV: A mi me gustaría darle algo de nuevo a la Argentina. Me gustaría y quiero hacerlo a través de dar un curso. Algo haré. Ahora con la pandemia se paralizó todo pero algo voy a hacer. Sin ir más lejos ahora voy a dar una charla online para un curso de la federación internacional, pero lo organiza la argentina y la daré. Di para uno de los entrenadores, para Argentina ya di dos. Voy a tratar de hacer algo más. (Télam)