La yegua Very Rimout, con la monta del jockey Iván Monesterolo, ganó hoy por 2 cuerpos y medio sobre Crhys Kissing el Hándicap Star And Stripes, una prueba de 1.400 metros de arena seca con un premio de 1.650.000 pesos que se disputó en el décimo turno de la reunión hípica en el hipódromo Argentino de Palermo.

La ganadora, una hija de Remote, pagó un dividendo de 6,30 pesos por boleto y empleó un tiempo de 1m 23s 32/100 para laas 14 cuadras de arena normal.

Missandei hizo la punta hasta la mitad de la recta. Fue seguida por Very Rimout, Zapping y Guicciardini. De esta manera fueron dando la vuelta hasta ir desembocando en la recta principal.

Ya sobre los 300 metros finales Very Rimout igualó la línea de la puntera Missandei para luego despegarse y encarar hacia el disco con gran firmeza.

En los últimos 150 metros Very Rimout dejó atrás a Missandei y debió soportar la gran atropellada de Crhys Kissing, que vino desde el lado de afuera y bien abierta. No le alcanzó y Very Rimout pudo vencer por 2 cuerpos y medio.

En el tercer lugar, al pescuezo, llegó otra que atropelló fuerte, la favorita Juana de Oro, que vino algo encerrada y después pudo mandarse a fondo pero no alcanzó a llegar.

Los parciales fueron de 22s 80/100 para los 400 metros, de 46s 47/100 para los 800 y de 1m 10s 49/100 para los 1.200.

Very Rimout logró hoy su quinto triunfo oficial sobre 32 carreras. Ganó con autoridad porque en los 250 metros finales se despegó del lote y pudo cruzar el disco con luz. (Télam)