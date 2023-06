La yegua Near You, con la monta del jockey brasileño Francisco Goncalves, ganó hoy por media cabeza sobre Elveda el Clásico Snow Figure, una prueba de 1.200 metros con un premio de 1.440.000 pesos que se disputó en el octavo turno de la reunión en el hipódromo de San Isidro.

La ganadora, una hija de Remote, pagó un dividendo de 5,05 por boleto y empleó un tiempo de 1m 09s 55/100 para laas 12 cuadras de arena seca.

Joy Antumalal agarró la punta y fue seguida de cerca por Linda Gloss y por Elveda. Atrás de todo el lote vino Near You.

Ya en la recta final Elveda agarró la manija de la carrera y comenzó a irse hacia el dis, mientras que Linda Gloss y Crhys Kissing le dieron dura pelea.

En los 300 metros finales la lucha era intensa entre Elveda, Linda Gloss y Crhys Kissing y desde atrás comenzó una escalada espectacular Near You.

Casi en el disco, cuando ya no había más para nadie, Elveda perdió una carrera fantástica por solo media cabeza. Near You le ganó en el últimos saltó con la monta del jinete Francisco Goncalves. En tercer lugar, a un cuerpo, entró Linda Gloss.

Los parciales fueron de 23s 28/100 para los 400 metros y de 45s 91/100 para los 800 metros. Near You alcanzó hoy su cuarto triunfo oficial sobre 8 corridas. Ganó porque su jockey es un fuera de serie para atropellar. En el medio de la recta estaba última y en el mismo disco tapó una victoria cantada de Elveda, quien hizo el gasto de la carrera desde la largada. Otra vez será. (Télam)