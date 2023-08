La yegua Near You, con la monta del jockey brasileño Francisco Goncalves, es firme candidata para ganar mañana el Hándicap Roy, una prueba de 1.400 metros de arena con un premio de 1.575.000 pesos que se disputará en el séptimo turno de la reunión en el hipódromo de San Isidro.

Near You viene de ganar en sus últimas tres salidas y defiende los colores del stud Vacación. Su entrenador es Juan Correa Aranha y su campaña indica 5 victorias oficiales sobre 9 corridas.

El pasado 12 de julio corrió por últimas vez en la arena pesada de San Isidro y le ganó por un cuerpo y medio a Simonne en 1m 24s 56/100 para los 1.400 metros.

Como enemiga surge la presencia de Chispyta, una hija de Equal Stripes que será corrida por el jinete Gustavo Belloq. Su récord es de 2 triunfos sobre 5 salidas y tiene como cuidador a Pepe Cancela.

El 19 de julio hizo su última carrera en la arena normal de San Isidro. Esa tarde venció por 3 cuerpos a Amdentarola en 1m 10s 10/100 para los 1.200 metros. Dejó una muy buena impresión pero ahora deberá correr 200 metros más. ¿Ese cambio de distancia la beneficiará?.

Las otras yeguas anotadas son Would You Like, Aiyanna, Reina Casada, Eraria, Rezongar y Sing Sing Sing. El Hándicap Roy se largará a las 17.30. El programa comenzará a las 14.30 y finalizará a las 20. (Télam)