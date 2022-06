La yegua American Charity, con la monta del jockey Martín Valle, es candidata para ganar mañana el Especial Kalabana, una prueba de 1.400 metros de arena con un premio de 600.000 pesos que se correrá en el sexto turno de la reunión en el hipódromo de La Plata.

La carrera es para yeguas de 4 años y más edad, ganadoras de tres o más competencias. La hija de Roman Ruler, American Charity, está en manos del entrenador Nicolás Gaitán y tiene un récord de cuatro victorias sobre ocho salidas.

El 19 de noviembre de 2021 realizó su última carrera. No corre desde hace siete meses y mañana se presenta para volver a ser protagonista desde la largada hasta el disco.

Esa tarde de noviembre corrió sobre 1.600 metros y venció por seis cuerpos a Grantland en un registro de 1m 36s 12/100. Ahora deberá correr 200 metros menos, una distancia justa para su vuelta a las pistas. Tiene mucha clase y solo hay que esperar que el retorno no le juegue una mala pasada.

Como enemiga está Ubica, una hija de Galicado que llevará en su silla al jinete Eduardo Siniani y que es cuidada por el entrenador Eduardo Tadei, toda una garantía de experiencia en esto de poner ejemplares en su mejor estado.

El récord de Ubica es de tres triunfos sobre 13 salidas y defiende los colores del glorioso y querido stud El Turf. El pasado 17 de abril, Ubica corrió por última vez en el hipódromo de Palermo. No anduvo bien y tuvo algunos problemas en el desarrollo de la prueba. Terminó en un sexto puesto muy lejos de la ganadora Cool Berry.

Mañana ante American Charity tiene una linda oportunidad para rehabilitarse de su última presentación.

Las demás yeguas anotadas en lasa gateras son Expressive Tilly, Etoile de Espinal, Ciudad Deseada, Doña Guaraní, Joy Mirenla, Fy Spree y Would You Like.

La reunión hípica en La Plata consta de 14 carreras en total y comenzará a las 12 para finalizar a las 18.30. (Télam)