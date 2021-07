La estrella de atletismo estadounidense Sha'Carri Richardson fue suspendida hoy por un mes del equipo olímpico luego de dar doping positivo por consumo de tetrahidrocannabinol (THC), el principal componente psicoactivo del cannabis, la marihuana y el hachís, y no estará en los Juegos de Tokio, siendo que era la favorita para los 100 metros llanos.

El anuncio lo realizó la Agencia Antidopaje de Estados Unidos (USADA, en inglés) y el comunicado expresa: "Las reglas son claras, pero esto es desgarrador en muchos niveles; con suerte, su aceptación de responsabilidad y disculpa serán un ejemplo importante para todos nosotros de que podemos superar con éxito nuestras decisiones, a pesar de las costosas consecuencias para ella, dijo Travis Tygart, presidente de USADA.

Según el Código Mundial Antidopaje de 2021, el THC se considera una "sustancia de abuso" porque se utiliza con frecuencia en la sociedad fuera del contexto del deporte.

Si un atleta que da positivo por una sustancia de este tipo puede demostrar que se produjo fuera de la competición, que no estaba relacionado con el rendimiento deportivo y que acepta someterse a un programa de tratamiento contra las drogas, la sanción puede reducirse a un mes.

Richardson admitió por la cadena NBC que "Quiero asumir la responsabilidad de mis acciones, sé lo que hice, sé lo que se supone que debo hacer, puedo no tomar esa decisión. No estoy poniendo una excusa ni buscando empatía en mi caso".

La atleta de 21 años, 1,55 metros nacida en Dalla, logró un lugar en los Juegos Olímpicos de Tokio con una victoria en los 100 metros femeninos en las pruebas de pista y campo olímpicas de Estados Unidos en Oregón, el mes pasado.

Ahora, por el doping positivo sus pruebas olímpicas fueron automáticamente descalificadas y no se le permitirá participar en los 100 metros en los Juegos Olímpicos de Tokio, aunque no está claro si Richardson se perderá los 4x100 ya todavía puede ser elegible para competir en otro evento.

Sin embargo Sha'Carri no sabe si competirá: "Estoy dedicando todo mi tiempo y energía a cuidarme. Si se me permite competir, estoy agradecida, pero voy a centrarme en mí misma. A mis fans, a mi familia y a los que me odian, les pido disculpas. Sé que represento a una comunidad que muestra un gran amor y les fallé". (Télam)