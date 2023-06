El entrenador portugués José Mourinho recibirá una sanción de cuatro partidos sin poder dirigir en competencias internacionales para la Roma, mientras que el club será castigado económicamente por la UEFA por conducta "inapropiada" del equipo y de los aficionados en la tribunas. Después de perder por penales ante Sevilla en la final de la Europa League, Mourinho se enojó con el arbitraje e insultó al referí en el estacionamiento del estadio en Budapest llamándolo "pu... vergüenza" y "una jodida desgracia"

Esto no quedó ajeno a la UEFA, que decidió sancionarlo con cuatro partidos por la Comisión de Control, Ética y Disciplina. A su vez, Roma deberá pagar una multa de 50.000 euros por la conducta de Mourinho y otros 50.000 por encender bengalas y lanzar objetos

También hubo incidentes en el público y daños en el estadio

Sevilla, que también fue apercibido por los mismos actos, no fue sancionado bajo ningún aspecto. La Roma tampoco podrá venderles entradas a sus hinchas para el próximo partido que se juegue en el estadio Olímpico en competiciones europeas y tendrá que hacerse cargo de los destrozos causados en el estadio donde se jugó la final para dejar en condiciones las tribunas del mismo. ¿Qué había dicho Mourinho en conferencia? El DT de Sevilla señaló: "En una final europea no me lo esperaba. Basta con ver la boca de Ibáñez y se entiende todo, con ver a Lamela que ha tirado un penal y que tenía que haber sido expulsado". "Basta con ver que el equipo que jugó mejor en el primer tiempo es el que ha terminado con tres amarillas. Pellegrini se cae y es amarilla, Ocampos simula y no hay amarilla", denunció ante la prensa. FIG/GAM NA