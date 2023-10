La UEFA abandonó el plan de reincorporar a las selecciones rusas sub-17 a las competiciones europeas, al anunciar este martes que no ha podido encontrar una solución técnica que permita el regreso de los equipos. "El punto del orden del día ha sido retirado al no haberse podido encontrar una solución técnica que permitiera jugar a las selecciones rusas", dijo la UEFA sobre el plan, al que se oponían ferozmente Ucrania y otras federaciones de fútbol. Tras la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, que Moscú califica de "operación militar especial", la UEFA decidió suspender la participación en sus competiciones de todos los equipos rusos, ya fueran nacionales o de clubes. Pero el organismo rector del fútbol europeo dijo el mes pasado que "los niños no deben ser castigados por acciones cuya responsabilidad recae exclusivamente en los adultos" y que los equipos sub-17 rusos serían readmitidos en las competiciones de la UEFA "en el transcurso de esta temporada".Rusia no reaccionó de inmediato. La Unión del Fútbol de Rusia no respondió inmediatamente a la petición de comentarios. Reuters-NA NA