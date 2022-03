La tenista ucraniana Elina Svitolina, número 20 del mundo, admitió hoy molestias físicas y cansancio mental y anunció que se tomará una pausa del circuito femenino tras su eliminación en el Masters 1000 de Miami, Estados Unidos.

"Fueron dos meses extremadamente difíciles, no sólo mental sino también físicamente. Desde hace un tiempo estoy luchando con un problema en la cadera, el dolor no me permitió prepararme de la

mejor manera para los torneos", escribió Svitolina en Instagram.

La esposa del tenista francés Gael Monfils agregó: "En tanto miro con insoportable dolor en el corazón lo que pasa en mi Ucrania y con cuánto coraje nuestro pueblo está defendiendo nuestro país".

MIRÁ TAMBIÉN Tiger Woods intentará jugar el Masters en Augusta

"Esto me dio una motivación enorme para seguir peleando en el campo. Pero ahora no puedo más y preciso descansar", aclaró Svitolina, quien ya había anunciado que donaría al ejército de su país el dinero que recibiera de los premios de los torneos de la WTA, informó la agencia de noticias ANSA.

"Estoy segura de que nos volveremos a ver pronto. Gracias por vuestro apoyo en este período tan difícil", completó Svitolina. (Télam)