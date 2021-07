La Selección argentina de fútbol sub 23 logró esta madrugada un trabajado triunfo sobre Egipto por 1-0, para reacomodarse en el grupo C tras la derrota inicial ante Australia 2-0 y a la espera de la definición ante España para avanzar a la lucha por medallas en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. En la sede alternativa de la ciudad de Sapporo, el equipo dirigido por Fernando "Bocha" Batista se impuso por un tanto del marcador central Facundo Medina, que aprovechó un rebote en el palo en el comienzo del segundo tiempo. Un rato más tarde, España superó agónicamente a Australia con un gol de Mikel Oyarzábal -que jugó la Eurocopa hace algunas semanas- a diez minutos del final, lo que volvió a complicar el panorama para la Albiceleste. Para la última fecha del miércoles, a partir de las 8:00, los cuatro equipos tienen chances: España (4) con dos resultados a su favor ante Argentina (3) y Australia (3) contra Egipto (1). El primer criterio de desempate es el resultado entre sí, por lo que Argentina está obligada a la victoria. Argentina arrancó mejor plantado el encuentro y tuvo una oportunidad ideal en los pies del centrodelantero Adolfo Gaich, que reventó el palo izquierdo con un remate de media distancia. Pero después la Albiceleste se fue diluyendo, incluso el arquero Jeremías Ledesma tuvo que ponerle el pecho a una peligrosa aproximación de Egipto, que estuvo a punto de abrir el marcador. La dosis de fortuna en el gol de Medina, al que le cayó la pelota en los pies tras una jugada de córner que derivó en un centro de Alexis Mac Allister que dio en el palo, fue la necesaria para poder llevarse la victoria. Es cierto que tuvo que sufrir, porque Egipto, principalmente en los pies de su "10" Ramadán Sobhi, aceleró en el tramo final para intentar el empate, que finalmente no llegó por la solidez defensiva albiceleste, principalmente la dupla de centrales con el capitán Nehuén Pérez y Medina. La Argentina, doble medallista dorada en Atenas 2004 y Beijing 2008, no contó con el expulsado lateral Francisco Ortega, aunque más allá de eso el DT buscó algunas modificaciones que le hicieron ganar en peso ofensivo: Martín Payero jugó en el doble cinco con Fausto Vera y Pedro De la Vega fue al extremo derecho, ambos de buen rendimiento. En ese sentido, alineó desde el inicio a Jeremías Ledesma; Hernán De la Fuente, Nehuén Pérez, Facundo Medina, Claudio Bravo; Martín Payero, Fausto Vera; Pedro De la Vega, Alexis Mac Allister, Esequiel Barco; y Adolfo Gaich. Luego ingresaron Agustín Urzi por Barco, Ezequiel Ponce por Gaich, Tomás Belmonte por Payero y Thiago Almada por Mac Allister. "Este resultado nos viene muy bien tanto en el puntaje como en lo anímico", aseguró Batista, que se enfocó en la definición del grupo pautada para el próximo miércoles a las 8:00, ante España. "Ahora tenemos que descansar. Nos prepararemos de la mejor manera posible para definir el grupo frente a España. Sabíamos que iba a ser un partido difícil. Contra España habían jugado un gran encuentro y Egipto no perdía hace bastante tiempo", valoró el "Bocha", en conferencia de prensa. DP/GAM NA