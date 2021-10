La serie documental "FIFAGate, Por el Bien del Fútbol" que se estrenará este domingo por los medios públicos de la Argentina y México fue presentada hoy por Rosario Lufrano, presidenta de RTA; Claudio Martínez, director de Televisión Pública de Argentina; el periodista y guionista Ezequiel Fernández Moores; Jenaro Villamil, presidente del SPR (Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano) y Leticia Salas, directora de Canal Catorce.

"Tenemos historias para contar y las tenemos que contar desde nuestro punto de vista, con nuestra idiosincrasia, identidad, historia. La mirada de las televisoras públicas como las de México, Argentina y Latinoamérica es fundamental para no estar colonizados. Esta serie es de una profundidad que merece ser vista por todo el planeta", expresó Lufrano en el lanzamiento virtual.

La serie que aborda las denuncias por corrupción auspiciadas por Estados Unidos en 2015 en torno a los contratos multimillonarios por concepto de derechos de televisión de diferentes eventos futbolísticos se estrenará este domingo a las 20 en la TV Pública y todas sus plataformas.

"FIFAGate, Por el Bien del Fútbol" está basada en una investigación y con entrevistas de Fernández Moores, y ofrecerá "una mirada política sobre las denuncias por corrupción auspiciadas por Estados Unidos en 2015".

En seis capítulos de media hora, se trata la doble votación de FIFA para determinar las sedes de las Copas del Mundo Rusia 2018 y Qatar 2022 que provocó malestar de Estados Unidos y la incursión del FBI para desenmascarar los contratos multimillonarios por concepto de derechos de televisión de Copas del Mundo y Copas América, entre otros torneos.

Fernández Moores, quien cubrió ocho copas del mundo desde el Mundial de Argentina 1978, destacó que "lo que era ético para los Estados Unidos se convirtió en étnico. La serie intenta contar porqué EE.UU. se mete en el fútbol, en un deporte que no monopolizaba, y 'por el bien del soccer' sacan a los corruptos, que casualmente son todos latinoamericanos. Hay europeos que votaron por Qatar 2022 pero allí a los acuerdos no se les llama corrupción ¿Quién pagó esos sobornos? ¿Por qué están presos los 'chanchos' y no quien les 'dio de comer'?".

Claudio Martínez consideró que "es muy valiosa esta investigación de Ezequiel y Jenaro porque llega al hueso. Tiene impacto internacional y queremos mostrarla al mundo. ¿Cambiaron las cosas después de Joseph Blatter o el fútbol sigue atravesado por los mismos factores de corrupción con otros actores? Esto desentraña esta serie".

Además, el director de la TV Pública agregó que "los medios públicos tenemos un enfoque común y una función distinta que los privados. No nos impulsa el lucro ni vender publicidad sino la construcción de ciudadanía".

La coproducción entre los medios públicos de Argentina y México demandó casi dos años de trabajo y estuvo atravesado por la pandemia de coronavirus.

En cada episodio, personalidades como José Ramón Fernández, David Faitelson, Fernando Schwartz, Ken Bensinger, Tariq Panja, Thomas Kistner, Harold Mayne-Nicholls, Federico Teijeiro, Facundo Pastor, Martín Fernández, Alejandro Casar González, Juca Kfouri, Ernesto Cherquis Bialo, entre otros, comparten y explican la trama de uno de los mecanismos de corrupción que involucró a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) y la Federación Internacional (FIFA).

Algunas de las voces consultadas son el presidente del tribunal de disciplina de la AFA, Fernando Mitjans; los abogados Bruce Udolf y Lucien Valloni; el dirigente Humberto Grondona y los autores del libro American, James Lynch y Teresa Thompson. (Télam)