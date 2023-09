El exbasquetbolista Andrés Nocioni, campeón olímpico, criticó hoy la no clasificación de Argentina al último Mundial de Básquetbol, en el que Alemania terminó siendo campeón.

"No podés perder con República Dominicana de local, la eliminación de los Juegos Olímpicos te la tomo, ponele, porque estaba Bahamas enfrente", apuntó Nocioni en el streaming Doble Doble.

"Hay que bancar al entrenador Pablo Prigioni porque tiene una buena idea de básquetbol aunque debe tener un plan B para cuando no se puede ejecutar la planificación original", analizó.

Nocioni es uno de los integrantes de la Generación Dorada, con medalla de oro en Atenas 2004 y bronce en Beijing 2008, y también de los pocos argentinos con un buen paso por la NBA con la camiseta de Chicago Bulls.

MIRÁ TAMBIÉN En Mercedes trabajan fuerte en el modelo 2024 para volver a ganar a títulos

"Hablé recién una semana después de la eliminación con Pablo Prigioni, le escribí para apoyarlo y me respondió que no estaba bajoneado y también que el bajón le pegó por la derrota con Dominicana y no tanto contra Bahamas. Le dije que lo quería", detalló Nocioni.

Por otro lado, el "Chapu" adelantó que están tratando de juntarse los 12 jugadores campeones el próximo año cuando se cumplan los 20 del título olímpico: "La idea es juntarnos todos en Grecia aunque es complicado porque todos tenemos otras obligaciones ahora, en relación al tiempo libre de cuando éramos jugadores". (Télam)