La selección femenina de fútbol de Suecia apoyará a sus homólogas españolas si éstas deciden boicotear su partido de la Nations League de esta semana, dijo el martes la centrocampista Filippa Angeldahl. Después de que la mayor parte de la selección española campeona del mundo fue convocada el lunes, las jugadoras afirmaron que mantendrían su boicot al combinado nacional, aunque algunas se presentaron al entrenamiento bajo la amenaza de ser sancionadas. El boicot se produjo después de que el presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, que ya dimitió, besó en los labios a la jugadora Jenni Hermoso durante la ceremonia de entrega del trofeo de la Copa Mundial en Australia. España jugará el viernes frente a Suecia en Gotemburgo y el próximo martes se enfrentará a Suiza en Córdoba en su debut en la Nations League, competición que determinará qué equipos europeos se clasifican para los Juegos Olímpicos de París 2024. Sobre la posibilidad de que España boicotee el partido, y las jugadoras decidan no participar, Angeldahl dijo a la prensa: "Es una situación muy difícil (...) Deben saber que tienen todo el apoyo que necesitan, que otros países les apoyan en cualquier decisión que decidan tomar". "Si creen que tienen que organizar un boicot para que se haga algo, obviamente las apoyaremos (...) No creo que nadie quiera pasar por algo así. Creo que mentalmente les afecta mucho", añadió. Cuando se le preguntó si Suecia boicotearía el partido, Angeldahl dijo que esa era una decisión que correspondía a "otras personas de más arriba". El seleccionador Peter Gerhardsson afirmó que el posible boicot no había afectado a los preparativos de Suecia para el encuentro. "Naturalmente, nos gustaría tener esa información, pero no es nada que necesite para esta sesión de entrenamiento o para mañana", dijo Gerhardsson. "Ni siquiera hemos hablado de ello hoy y tampoco lo vamos a hacer mañana". Reuters-NA/LG NA