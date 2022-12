La Selección argentina que disputará el domingo la final del Mundial de Qatar 2022 frente a Francia no solo representa a la población albiceleste a partir de su juego, sino que también lo hace a raíz de una gran cantidad de los apellidos que integran el plantel. El apellido que predomina en la lista del seleccionado es Martínez, con tres portadores (Emiliano, Lisandro y Lautaro), que se encuentra entre los diez más frecuentes de Argentina con poco menos del 1 por ciento. El que lidera el listado, según un relevamiento de la Dirección Nacional de Población, dependiente del Ministerio del Interior, es González, que no se haya presente en el elenco albiceleste por la lesión del delantero Nicolás que lo marginó del certamen. No obstante, sí figuran los dos siguientes: Rodríguez, por el mediocampista Guido, y Gómez, por Alejandro "Papu", mientras que otros que aparecen en la Selección e integran los diez primeros son Fernández -Enzo- y Romero -Cristian "Cuti"-. Otros apellidos corrientes que forman parte del equipo argentino en el Mundial y que se ubican entre los primeros 200 del país son Álvarez -que está entre los 20-, Molina, Acuña, Paredes, Palacios, Almada y Correa, que podría encontrarse por duplicado si el "Tucu" Joaquín no hubiese sido desafectado por lesión. Completan el plantel, sin ser tan populares en el territorio, Rulli, Armani, Montiel, Pezzella, Otamendi, Tagliafico, Foyth, De Paul, Mac Allister, Di María, Dybala y Messi. FG/AMR NA