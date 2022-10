La Selección argentina de fútbol femenino compartirá su grupo con Suecia, Sudáfrica e Italia en el próximo mundial que se desarrollará en Australia y Nueva Zelanda, de acuerdo con el sorteo realizado hoy por la FIFA. La Copa del Mundo se disputará desde el 20 de julio al 20 de agosto del próximo año, en la que contará con la participación de Argentina, Brasil y Colombia como representantes confirmados de Sudamérica. Esta edición será especial, ya que el último Mundial que se organizó Francia en 2019 contó con 24 selecciones, mientras que en esta oportunidad tendrá por primera vez 32 países divididos en zonas de cuatro equipos cada una. Durante el sorteo que se desarrolló en el Aotea Centre, ubicado en la ciudad neozelandesa de Auckland, también conocieron a sus rivales Estados Unidos, Canadá, Jamaica y Costa Rica, quienes serán los países que representarán al continente americano, junto a las mencionadas anteriormente. Si bien este sábado se reveló los grupos, no se conocieron todos los rivales, ya que aún restan tres cupos por definirse mediante un repechaje que se disputará del 17 al 23 de febrero próximo en Nueva Zelanda. La Selección argentina femenina nunca ha podido pasar la primera ronda en sus tres participaciones en Mundiales, aunque en la última edición llegó a sumar puntos y quedó en la puerta de los octavos de final.. Los siguientes son los grupos del Mundial de fútbol femenino 2023:. Grupo A: Nueva Zelanda, Noruega, Filipinas y Suiza.. Grupo B: Australia, República de Irlanda, Nigeria y Canadá.. Grupo C: España, Costa Rica, Zambia y Japón.. Grupo D: Inglaterra, clasificado del repechaje (llave B), Dinamarca y China.. Grupo E: Estados Unidos, Vietnam, Países Bajos y clasificado del repechaje (llave A).. Grupo F: Francia, Jamaica, Brasil y clasificado del repechaje (llave C).. Grupo G: Suecia, Sudáfrica, Italia y Argentina.. Grupo H: Alemania, Marruecos, Colombia y República de Corea. LG/MAC NA