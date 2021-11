La delegación de la Selección argentina permaneció hoy concentrada en el predio de Ezeiza para evitar romper la burbuja sanitaria, por lo que tanto algunos jugadores como el resto de sus integrantes que estaban habilitados no emitieron su voto. Es cierto que la mayoría de los futbolistas están radicados en el exterior del país, por lo que al permanecer a más de 500 kilómetros de su lugar de residencia están exceptuados del sufragio, incluso no es obligación el voto en esos lugares. Un caso emblemático es quizás es del capitán Lionel Andrés Messi, quien figura empadronado en el consulado de Barcelona, ya que al momento del cierre del padrón electoral aún vivía en la ciudad española y no se había mudado a París. En tanto, según revelaron fuentes del equipo albiceleste a NA, ninguno de los integrantes de la burbuja sanitaria -como los futbolistas que actúan en la Argentina, dirigentes y empleados- dejó el predio de AFA en Ezeiza, para cumplir con los protocolos que exige la Conmebol. De esta forma, aquellos que no emitieron su voto, tal como plantea la Ley electoral, tendrán 60 días para cargar la documentación que justifique esa situación ante la Cámara Nacional Electoral (CNE). En caso de no ir a votar la persona quedará registrada como infractora y deberá abonar una multa de 100 pesos. DP/AMR NA