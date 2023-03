El mediocampista Giovani Lo Celso tuvo hoy su revancha al volver a vestir la camiseta de la Selección argentina en la celebración de la conquista de la Copa del Mundo en Santiago del Estero, luego de la lesión que lo marginó del certamen en Qatar, y reveló que cuando se enteró que iba a tener que operarse estuvo "tres o cuatro días en los que lo único que hacía era llorar en el baño". "Es un momento muy emocionante para mí, volver a ponerme la camiseta más linda de todas y disfrutar con mis compañeros dentro de la cancha después de muchos meses. Pasé momentos muy duros y trato de disfrutar al máximo con nuestra gente", expresó Lo Celso tras la goleada por 7 a 0 sobre Curazao en el estadio Madre de Ciudades

Y agregó: "Fue muy movilizante desde el principio. Cuando me enteré que la lesión me iba a impedir jugar el Mundial, tuve tres o cuatro días en los que lo único que hacía era llorar en el baño". "La vida te da y te quita, y a mí me dio el nacimiento de mi hija. Después quería estar con el equipo y pude vivir todo, festejar con ellos. Tuve la oportunidad de estar cuando fuimos campeones del mundo", continuó el ex volante de Rosario Central. Asimismo, añadió: "La vida y el fútbol siempre dan revancha, no me quedó otra opción que operarme pero tuve que dar vuelta la página. En lo único que pensaba era en volver a ponerme esta camiseta y hoy estoy agradecido. Es lo más lindo que hay"

En la misma línea se manifestó el delantero Nicolás González, quien estuvo en la lista de convocados pero luego fue desafectado por un desgarro. "Perderse un Mundial es lo más duro que le puede pasar en la carrera a un futbolista, fue un proceso difícil pero hoy estamos acá disfrutando con los muchachos. Se me cruzaron un montón de cosas por la cabeza pero con el apoyo de mis seres queridos pude salir adelante", afirmó González. En ese sentido, culminó: "Yo llegué medio tocado pero jamás pensé que me podía desgarrar tanto. Ya estoy bien y es lo importante, estos chicos hicieron algo histórico. Lo que hablé con (Lionel) Scaloni queda para mí, le estoy agradecido siempre porque desde el minuto uno confió en mí". FG/GAM NA