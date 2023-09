El largo y duro recorrido por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026 comenzará este jueves y la Selección argentina recibirá a Ecuador, equipo que sufre un fuerte castigo y arranca el certamen con tres puntos menos. Estas Eliminatorias que volverá a enfrentar a las diez selecciones sudamericanas, pero que tendrá la particularidad que clasificarán seis de manera directa más uno por repechaje, tendrá a los ecuatorianos con la misión de revertir el puntaje negativo, ya que ante la Argentina arrancará con -3 puntos en la tabla. El motivo es por el escándalo que dio con el futbolista Byron Castillo, quien les permitió a Chile y Perú soñar hasta el final con la esperanza de que Ecuador fuese descalificada y entrara alguno ellos al Mundial de Qatar 2022. Lo que acusaron fue una alineación indebida de Castillo en ocho partidos de la eliminatorias mundialistas por, supuestamente, haber nacido en Colombia y no en Ecuador. En la previa del inicio de la Copa del Mundo en tierras árabes, la Cámara de Apelaciones de la FIFA rechazó los pedidos de Chile y Perú y no removió a Ecuador del Mundial. Pero igualmente le cayó una sanción al "Tri" por parte del Tribunal de Arbitraje Deportivo. El TAS consideró que el registro civil de Byron Castillo como ecuatoriano y la obtención del consecuente pasaporte fue realizado por la Federación Ecuatoriana con información falsa, por lo que el máximo tribunal arbitral del deporte sancionó a Ecuador con la pérdida de tres puntos en las Eliminatorias para el Mundial de 2026. "En concreto, la Formación Arbitral llegó al convencimiento de que el lugar y la fecha de nacimiento del jugador en el pasaporte eran incorrectos, ya que nació en Tumaco, Colombia, el 25 de junio de 1995. En consecuencia, la Formación Arbitral considera que la FEF es responsable por un acto de falsificación conforme al Artículo 21, párrafo 2 del Código Disciplinario de la FIFA, incluso si la FEF no fue la autora del documento falsificado, sino que simplemente lo utilizó", explicó el TAS en su comunicado. LG/PT NA