Como si fuera un perro de presa y al igual que lo demuestra en cada segundo dentro de la cancha, el astro argentino Lionel Messi prometió seguir buscando títulos para su palmarés personal en su próximo club, algo que también ilusiona a la Selección argentina de cara al Mundial de Catar 2022, ya que quiere alcanzar al brasileño Dani Alves, el jugador más ganador de la historia. Messi cuenta con 38 títulos a nivel profesional, entre Barcelona (35) y la Selección albiceleste (2), contra 43 de los de Dani Alves, a quien aprovechó para felicitar por haber ganado la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, este sábado tras derrotar en alargue a España. El brasileño de 38 años consiguió uno de los pocos galardones que le faltaban en sus vitrinas y ahora esperará para saber si forma parte del Mundial de Catar, el único que le resta conseguir. Por lo pronto, Messi aclaró: "Voy a seguir hasta que dé, no he tenido muchas lesiones graves en mi carrera. Conozco muchos ex compañeros que lo sufren, estamos acostumbrados a entrenar todos los días y puede ser muy duro". Más allá que durante la conferencia de prensa de despedida del Barcelona confesó que era el "momento más duro" de su carrera, la "Pulga" reveló que ahora "empieza otra historia" y como es un "ganador" quiere seguir "compitiendo". "Es el momento más duro de mi carrera. He tenido muchas derrotas, pero al final al otro día volvías a entrenar, tenías otra revancha, pero esto ya no vuelve. Ahora empieza otra historia, así que sí es uno de los momentos más difíciles. La gente del Barca me conoce, que soy ganador, que quiero seguir compitiendo", aseguró. Y completó: "Así que eso es lo que quiero, de paso felicito a Dani Alves por haber ganado la medalla olímpica, estoy muy cerquita de él así que voy a querer superarlo. Uno de mis objetivos es volver a ganar más títulos y terminar mi carrera con el máximo posible, para intentar agarrar a Dani (Alves), que donde va gana, y voy a intentar acercarme por lo menos". De hecho, confesó que le quedó "la espinita" por no haber podido sumar alguna Champions más a las cuatro que consiguió en este tiempo en el Barcelona en las temporadas 2005-06, 2008-09, 2010-11, 2014-15. "Me queda la espinita de poder haber conseguido otra Champions más, la semifinal de Liverpool, la semifinal de Chelsea con Pep que nos hubiesen metidos en finales. Tuvimos una generación que podría haber dado alguna otra Champions, pero esto es fútbol, me tocó ganar otras cosas y no me arrepiento de nada, siempre dimos el máximo", finalizó. DP/GAM NA