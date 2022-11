La prensa alemana catalogó "deshonrosa, ridícula y vergonzosa" la derrota del seleccionado por 2 a 1 contra Japón en la primera fecha del Grupo F del Mundial Qatar 2022 y no dudaron en compararla con la debacle de Rusia 2018, cuando se fueron en primera ronda. El conjunto dirigido por Hansi Flick comenzó ganando el encuentro por 1 a 0 con el gol de Ilkay Gündogan de penal a los 33 minutos pero no pudo soportar el triunfo parcial y lo perdió en menos de 10 minutos sobre el final del partido. "Alemania perdió 2-1 con Japón y, por supuesto, será muy, muy, muy difícil llegar a los octavos de final. Fue un partido que Flick jamás debió perder. Hubo innumerables ocasiones en ataque, pero defensivamente, como suele ser el caso, las cosas no salieron bien en los momentos cruciales", expresó el medio Merkur. "La selección nacional hizo el ridículo al comienzo de la Copa del Mundo con una derrota contra Japón. ¡Y eso que empezó ganando! La debacle recuerda al amargo torneo de Rusia en 2018, en donde Alemania perdió 1-0 ante México y quedó eliminada de la fase de grupos por primera vez", escribió el Bild, uno de los diarios más importantes del país y definió el partido con España como una final pero vaticinó un resultado negativo para los germanos. Otro medio que también lo comparó con el fracaso de Rusia 2018, cuando perdieron con México por 1 a 0 en el primer partido y no pudieron pasar de la primera ronda fue Der Wilt, uno de los más prestigiosos del país: "El partido, que Alemania tuvo completamente bajo control durante largos trechos, quedó anulado". "La pasividad, sobre todo a la defensiva, que ahora salió a la luz, fue aterradora. Pocas veces la presión sobre una selección alemana en el inicio de la Copa del Mundo fue tan grande", cerró. FIG NA