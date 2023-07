El internacional inglés Declan Rice, de 24 años, fue comprado por el Arsenal al West Ham en 137.700.000 de dólares constituyéndose en el pase récord entre equipos de fútbol inglés, indicó hoy la prensa británica.

Arsenal, subcampeón de la última Premier pasada detrás del Manchester City, no precisó ni la duración del contrato en un traspaso de 137,7 millones de dólares, unos 105 millones de libras. No obstante, esta operación no logró superar los 138,2 millones que costó el del campeón mundial argentino Enzo Fernández del Benfica a Tottenham, señaló BBC Sports.

El pase supera al más caro entre equipos ingleses, superando los 130 millones de dólares que Manchester City pagó al Aston Villa en 2021 por Jack Grealish.

Buscado por muchos equipos tras la victoria del West Ham en la Conference League el pasado mes de junio, Rice fue integrante del West Ham que ganó dicho torneo.

"Rice fue capitán de un muy buen equipo y, como todos vimos, ganó recientemente un título europeo. La responsabilidad y el rol que asumió fueron impresionantes y estamos muy contentos de que se haya unido a nosotros", se alegró el entrenador español Mikel Arteta, citado en la web del Arsenal.

Rice, que debutó con 18 años a finales de la temporada 2016-2017, ha disputado 43 partidos con el seleccionado de Inglaterra y estuvo en la Copa del Mundo de Qatar 2022.

