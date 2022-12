El delantero de la selección de Francia Kylian Mbappé lanzó antes del Mundial de Qatar 2022 una picante frase para cuestionar el fútbol sudamericano y así descartar a la Argentina y Brasil como candidatos a ganar la Copa del Mundo. El compañero de Lionel Messi ´precisó que "en Sudamérica el fútbol no está tan avanzado como en Europa". "Hay varios equipos europeos también... pero la ventaja que tenemos aquí es que siempre jugamos partidos de mucho nivel, tenemos el de Nations League por ejemplo. Cuando lleguemos a la Copa del Mundo, estaremos listos", aseguró el campeón del mundo en Rusia 2018 en declaraciones a TNT Sports Brasil. Asimismo, añadió: "Argentina y Brasil no juegan partidos de mucho nivel para llegar a la Copa del Mundo. En Sudamérica el fútbol no está tan avanzado como en Europa. Y es por eso que cuando miras las últimas Copas del Mundo siempre son los europeos los que ganan". Messi y el arquero Emiliano "Dibu" Martínez cruzaron a Mbappé por sus declaraciones, tras la repercusión que se generó. "Bolivia en La Paz, Ecuador con 30 grados, Colombia que no podés ni respirar... Ellos juegan siempre en canchas perfectas, mojaditas, y no saben lo que es Sudamérica", precisó Martínez en declaraciones a la señal de cable TyC Sports. Además, agregó: "Cada vez que viajas a la Selección son dos días entre ida y vuelta, estás agotado y no podés entrenar mucho

Cuando un inglés va a entrenar con Inglaterra, en media hora está en el predio. Que vayan a Bolivia, Colombia, Ecuador... A ver qué tan fácil es para ellos". Por su parte, Messi agregó en diálogo con el mismo medio: "No vi cómo lo dijo, ni qué dijo. Pero muchas veces lo hablábamos con los chicos de España, cuando volvíamos de una Eliminatoria y les decíamos ´sabés lo difícil que sería para ustedes clasificar al Mundial si tuvieran que ir a jugar allá: Colombia, la altura, el calor, Venezuela...´". Y completó: "Todos tienen un condicionante diferente que hace que sea muchísimo más difícil y aparte que son grandes selecciones, con grandes jugadores". FGB/GAM NA