La Selección argentina y su par de Polonia se medirán en busca de un lugar en los octavos de final del Mundial de Qatar 2002, en un partido que será a todo o nada. Y así lo siente Monika Wawrzynczak, bibliotecaria e investigadora de la Biblioteca Polaca Ignacio Domeyko, quien contó del fanatismo de los polacos: "Amamos el fútbol, nos apasionamos mal. Somos capaces de morir por él". La historia de Monika en la Argentina comenzó en el 2004, cuando llegó con 32 años. Madre de adolescentes y casada con un argentino, se enamoró de la naturaleza del país. Así recuerda su llegada: "Primero arribé a la Capital. Desde el principio me sentí muy bien porque nací en Varsovia, que también era la capital, y no me extrañó. Después de las dos semanas mi marido recibe un pase por el trabajo y viajamos a la Patagonia". A partir de aquel momento fue cuando se comenzó a enamorar del país: "Lo que más me sorprendió fue la naturaleza de la Argentina, mis recuerdos de la Patagonia son de pura emoción. Podemos tener otra forma de ser, pero abracé a la Argentina como es y me siento una huésped. Me siento una argentina más". -Dos culturas muy distintas Durante la charla, Monika, quien investiga temas históricos y promociona la cultura de Polonia, reconoció que su país de nacimiento y la Argentina están tan distanciados geográficamente que no conocen mucho uno del otro". Es por esto que la Biblioteca Polaca se convierte en una especie de centro cultural: "Ofrecemos algo para tomar y a compartimos con nuestros lectores para acercarle la cultura polaca a los que pasan por nuestra puerta, que salen flechados y con ganas de ir a visitar el país". De todas maneras, destacó que "muchos argentinos se interesan por la cultura de Polonia en sí. Tenemos afluencia de los argentinos, especialmente los jóvenes que están atravesados por nuestra historia contemporánea"

"Nuestra literatura también está muy estrechamente ligada con lo histórico, principalmente en el S.XX", siguió. -Cómo ven los partidos En la Argentina es usual ver los partidos con un mate en mano o tomando "birra" y en este último aspecto, los polacos no son la excepción: "Para acompañar los partidos tomamos cerveza de lúpulo muy amarga. Va también con una picada con fiambres ahumados", contó Monika. Con respecto a las comidas tradicionales, detalló que toman mucha sopa "por el clima. Las hay en muchísimas variedades. En invierno vienen muy bien y en verano las tomamos frías", mientras que "también comemos carnes de cerdos que son grandes como el plato y embutidos". -Una Selección con más de 100 años de historia En Qatar 2022, Polonia está participando por novena ocasión de un Mundial, en los que obtuvieron dos terceros puestos: el primero en Alemania 1974 y el segundo en España 1982. Pero su historia no se resume solo a eso. Durante el diálogo con Noticias Argentinas, Monika contó que "la otra vez conversé con un historiador que descubrió que hace 100 años la Selección de Polonia ganó su primer partido y ahí ya había un gran amor por el fútbol. Fueron recibidos hasta con una orquesta militar". -El fanatismo por Messi y el pronóstico para el partido contra la Argentinas Al referirse a Lionel Messi, la gran esperanza de los argentinos en el Mundial, Monika no pudo evitar deshacerse en elogios: "Soy una fan suya. Es un ejemplo de vida y del deporte, se consagró como ídolo de los jóvenes y les demostró que todo es posible en la vida". Pero advirtió que los jugadores de Polonia, que tienen al temible Robert Lewandowski como principal referencia, "no nos vamos a rendir y saldremos con los tapones de punta. Mi corazón dice que los polacos van a sacar ese as que tienen en la manga".Monika también se animó a lanzar un pronóstico del resultado: "Espero un buen partido, a todo o nada entre dos gladiadores. Para mí gana la Argentina 2-1, pero espero que Polonia pueda pasar con ese resultado así sigue la emoción". NAG/AMR NA