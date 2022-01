El único vocal opositor en la Comisión Directiva de San Lorenzo, César Francis, solicitó hoy un nuevo llamado a elecciones presidenciales anticipadas por considerar que las licencias de de Marcelo Tinelli y Matias Lammens "han dejado sin legitimidad al actual oficialismo para adoptar las medidas necesarias que rescaten y saneen al club".

Francis expresó en un comunicado de prensa que "una vez más, Tinelli demostró que no comprende que representa ser directivo".

"No se puede asumir un mandato entrando y saliendo como si se estuviera en una puerta giratoria o priorizando otras actividades tales como la televisión o las vacaciones. Ha defraudado la enorme confianza que la gran mayoría de los socios le brindaron al ganar las elecciones y no tuvo pudor en pedir desde el 2012 a hoy por tercera vez una licencia, en este caso, desde abril", sostuvo.

Y añadió: "Van 8 meses de estar deshojando la margarita con un vuelvo o no vuelvo, así se erosionó aún más la legitimidad de los que se quedaron para tomar decisiones. Claramente no es casualidad que en la Liga también le estén solicitando que presente su renuncia y es lo mejor que puede hacer para el bien del fútbol argentino en general y de San Lorenzo en particular. Esta vez para Tinelli el show no debe continuar"

Francis continuó: "la realidad le ha ganado al relato y a la ficción, ya no se puede tapar el sol con las manos. El endeudamiento es muy alto, más de 70 millones de dólares, inhibiciones varias, ausencia de políticas correctas en el fútbol profesional y juvenil, contratos con cifras injustificadas e irresponsables en cantidad y moneda, incremento geométrico del pasivo, jugadores en libertad de acción por falta de pago, Cheques rechazados, incumplimientos crónicos, los socios ya no confíen en este oficialismo".

"Tinelli perdió la confianza masiva que se requiere para conducir. Todo esto sumado a las renuncias de dos tesoreros y de dos vocales del oficialismo más algunos asambleístas. Claramente el gobierno está absolutamente debilitado y sin credibilidad puertas adentro pero también puertas afuera" cerró.

San Lorenzo es presidido por Horacio Arreceygor, vicepresidente segundo de la lista que encabezó Tinelli y además secretario general del Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (Satsaid) (Télam)