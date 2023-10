El volante campeón del mundo Alejandro "Papu" Gómez argumentó su rechazo a la oferta del fútbol saudí, la cual no consideró importante en lo económico, y detalló sus motivos para volver a la primera división italiana.

"Por un lado, lo de Arabia Saudita no era una oferta imperdible, una que te cambia la vida. Luego, cuando busqué en el atlas la ciudad donde debería haberme mudado, en medio del desierto, pensé: ‘gracias, pero no llevaré a mis tres hijos ahí", señaló Gómez en una entrevista concedida a Corriere della Sera de Italia.

"Fue elección de toda la familia. Regresar a un país que conocemos bien fue la decisión ideal. Después de haber rescindido mi contrato con el Sevilla y haber rechazado una oferta de Arabia, pensé que me quedaría sin jugar hasta junio", apuntó el actual volante de Monza.

El "Papu", de 35 años, tuvo un paso anterior por el fútbol italiano en Catania (2010-2013) y Atalanta (2014-2021). En el equipo de Bérgamo se convirtió en un jugador destacado y querido por los hinchas, pero su ruptura con el entrenador Gian Piero Gasperini derivaron en su alejamiento.

"Después de ese episodio gané un Mundial, una Copa América y una Liga de Europa. Por supuesto, dejar Bérgamo así no fue agradable, especialmente para la afición de la que no me despedí y que no sabía la verdad en ese momento. Me hubiera encantado ganar algo con mis ex compañeros", señaló el ex Arsenal de Sarandí y San Lorenzo.

Alejandro Gómez integró el plantel argentino campeón del mundo en Qatar 2022, pero desde entonces no recibió más convocatorias por parte de Lionel Scaloni. (Télam)