El director técnico de Estudiantes de La Plata, Ricardo Zielinski, no dio a conocer el la alineación titular que afrontará el domingo el clásico ante Gimnasia, reconoció que lo tiene decidido y afirmó que "la obligación de ganar siempre es de su equipo que estás en condiciones de hacer un buen partido".

El entrenador no ocultó su disgusto por jugar el clásico en el inicio de un campeonato y reflexionó: "no deberían castigar a un equipo que viene jugando muchos partidos, representando al país poniendo un clásico en la primera fecha, no es el panorama que hubiéramos querido pero no ponemos excusas y buscaremos jugar mejor que el rival e imponer condiciones".

"Imaginar el partido es difícil, todos los que jugamos fueron diferentes, es impensado otro 4 a 4 como se dio hace poco. Pueden pasar cosas, imponderables y habrá que saber afrontarlos. Ellos pueden llegar con más ritmo, nosotros teníamos que darle unos días de descanso a los muchachos porque lo necesitaban", analizó el DT albirrojo.

Al ser consultado sobre el peso de la racha positiva que ejerce Estudiantes sobre su tradicional rival señaló que "todos tienen obligaciones, los clásicos son siempre especiales y es lógico que algún día se puede cortar, aunque aspiramos que no sea en nuestro proceso. Todo lo demás es folklore".

MIRÁ TAMBIÉN La argentina Gómez intentará conseguir el título en México

Zielinski dijo: "intentaremos hacer fuerte la localía y tomar buenas decisiones. Aspiramos a tener un buen partido y hacer méritos para ganar un partido muy importante y además para arrancar bien el campeonato".

El entrenador de Estudiantes opinó sobre el armado del plantel y manifestó: "es muy bueno que se quede Fernando (Zuqui) y lo mismo esperamos de la base del equipo, aunque hay varios que tienen otras posibilidades y es lógico por la gran temporada que vienen haciendo", puntualizó.

"En cuanto a la llegada de Luciano (Lollo) estoy contento, es un jugador al que conozco muchos, es temperamental, tiempista y no dará la posibilidad de manejar distintas variantes".

El equipo titular ante Gimnasia sería con Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Agustín Rogel, Fabián Noguera y Emmanuel Más; Manuel Castro, Jorge Rodríguez, Fernando Zuqui y Matías Pellegrini; Gustavo Del Prete y Mauro Boselli.

MIRÁ TAMBIÉN Segura y Domínguez se enfrentan por el título Sudamericano superligero de boxeo

(Télam)