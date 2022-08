La NBA estableció hoy los nuevos protocolos de prevención y detección de coronavirus durante su pretemporada y temporada oficial, con inicio el martes 18 de octubre, según la prensa estadounidense.

El principal cambio en relación a las dos ediciones jugadas en la pandemia de Covid-19 es que ya no será obligatorio el testeo general en los planteles sino que solamente se someterán a los estudios preventivos los basquetbolistas que decidieron no tener el calendario de vacunación actualizado, explicó el medio norteamericano The Atlantic.

En el caso de tener las vacunas al día, solamente les tocará realizarse el estudio a las personas que presenten síntomas compatibles.

Además, los barbijos ya no tendrán carácter obligatorio a la hora de trasladarse de una ciudad a otra ni cuando llegan al estadio. Esto rige para toda la delegación.

La NBA buscará "dejar atrás" los días más estrictos, como en la burbuja del 2020-2021, con un documento de 140 páginas sobre los protocolos, y mirará "hacia el nuevo futuro", analizaron desde The Atlantic. (Télam)