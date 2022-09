La madre de Maximiliano Zalazar, el juvenil que debutó en Boca en la victoria por 1 a 0 sobre Lanús y que se emocionó hasta las lágrimas al terminar el partido, contó hoy que su hijo se negó a irse libre porque "quería dejarle algo al club", pese a que podría haber arreglado su llegada al Inter de Brasil con el pase en su poder

"Él ama a Boca, cuando estaba por irse a Inter de Brasil porque quedaba libre, me dejó en claro que quería dejarle algo al club y volver a jugar en algún momento", relató la madre de Zalazar en declaraciones al programa "¿Cómo te va?", que conduce Marcelo Benedetto por D Sports Radio. Y agregó: "En el momento que entró me puse a gritar de la emoción y no podía grabar porque me temblaba la mano. Cuando volvió del partido nos abrazamos, le dije ´sos de primer y lloramos los dos". El juvenil, que estuvo a préstamo en el fútbol brasileño, finalmente renovó su contrato con el "Xeneize" hasta 2025 y ayer tuvo su estreno en la "Fortaleza" con 21 años

"Yo estuve internada por una enfermedad y no lo pude ver cuando le tocó irse a Inter. Estuve muy mal y le pedí a Dios que me dejara verlo a Maxi aunque sea una vez más. Quería verlo brillar y cumplir su sueño", cerró la mujer. El jugador, por su parte, se expresó mediante sus redes sociales: "Fecha que va quedar marcada para siempre en mi memoria y mi corazón, feliz de cumplir mi sueño de debutar con el club que me formó como jugador y como persona. Agradecido a dios por darme esta victoria y con toda la gente que puso en mi camino y me ayudó mucho a llegar", publicó

FG/SPC NA