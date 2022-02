El entrenador de Independiente, Eduardo Domínguez, dijo hoy que la llegada del mediocampista Iván Marcone podría ser la "frutilla del postre" en este mercado de pases previo a la Copa de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

"La llegada de Iván Marcone podría ser la frutilla del postre, sin dudas. Uno no niega la calidad del jugador, pero primero tenemos que buscar las necesidades del plantel. Cómo vamos a poner la frutilla del postre, antes de tener el postre", comentó el DT en Supermitre Deportivo.

Marcone está actualmente en Elche de España y la principal traba en la negociación pasa porque el club de Europa quiere venderlo e Independiente ofertó por un préstamo. En principio, ese ofrecimiento será rechazado aunque la contrapropuesta pasará por la venta de la ficha a cambio de dos millones de dólares a pagarse en 24 meses.

"Hay que entender los momentos y las situaciones. Y si esta última semana que se cierra todo se puede lograr y terminar de conformar el plantel de esta manera, bienvenido sea", continuó Domínguez.

La dirigencia de Independiente tiene a favor una cuestión fundamental: Marcone resignará dinero para jugar en el club del que es hincha. El contrato actual con Elche es hasta diciembre del 2023.

Por otro lado, el DT hizo un análisis del equipo: "Estoy ilusionado. No le puedo decir a la gente de Independiente qué tiene que sentir cada uno. Eso lo tendrán que ver a medida que va transcurriendo el torneo. Nosotros lo que prometemos es trabajo, muchas ganas, energía, hacer lo que creemos y ser competitivos. A algunos les gustará más, a otros menos, pero vamos por buen camino".

"Estoy en un club de gran magnitud, hay mucho por ganar. No me arrepiento de haber venido cuando me llamó el "Rolfi" Montenegro (Director Deportivo)", cerró Domínguez.

Independiente comenzará el certamen este sábado ante Estudiantes de La Plata en el estadio Uno de la capital bonaerense, desde las 21.30, por la zona 2 de la Copa de la LPF.

La formación sería con Sebastián Sosa; Gonzalo Asís o Alex Vigo, Joaquín Laso, Juan Insaurralde, Thomas Ortega; Carlos Benavídez, Lucas Romero, Alan Soñora; Andrés Roa, Leandro Fernández y Damián Batallini. (Télam)