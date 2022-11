El presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), Gianni Infantino, propondrá instaurar un Día de Maradona en las próximas ediciones de la Copa del Mundo, en honor al astro argentino que fue homenajeado este viernes, en el Espacio de la CONMEBOL de Doha, en el segundo aniversario de su muerte. El mandatario del ente rector del fútbol asistió este viernes al homenaje al campeón del Mundo en 1986 y expuso su propuesta: "Quisiera que en cada Mundial, desde ahora, haya un día en el que recordemos a Diego Armando Maradona". "Cuando me dijeron que se iba a organizar este homenaje no me lo pensé. Tardé un segundo en aceptarlo", desveló Infantino a lo que agregó que "Hay pocos que hayan supuesto lo que Maradona para el fútbol. Ha sido un gran líder en Argentina y en el mundo". En el homenaje participaron Alejandro Domínguez como presidente de la CONMEBOL, Claudio "Chiqui" Tapia como mandatario de la AFA a lo que se sumaron campeones del Mundo como Ubaldo Fillol, Alberto Tarantini, Ricardo Villa, Daniel Bertoni, Omar Larrosa y Mario Kempes -integrantes del plantel de 1978- y Nery Pumpido, Oscar Ruggeri, Jorge Burruchaga, Claudio Borghi, Ricardo Giusti, Sergio Batista, Jorge Valdano, Carlos Tapia y Héctor Enrique -compañeros del ex Napoli en 1986-. AMP/MAC NA