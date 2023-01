Tal como lo advirtió en diciembre, La liga presidida por Javier Tebas presentó una denuncia con la FIFA ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), debido al conflicto que surgió cuando Gianni Infantino comunicó que modificaría la forma de competencia del torneo que reúne a los campeones de los distintos continentes desde 2025, ya que lo reorganizaría con 32 equipos, más partidos, cada cuatro años, como si fuera un Mundial de selecciones. Los argumentos de La Liga para tomar esta postura fueron los siguientes: "FIFA parece olvidar y solo pensar en unos pocos sin conocer el efecto real sobre todos los actores del fútbol profesional. Solo piensa en un reducido grupo de clubes y jugadores, cuando en el fútbol profesional son muchas ligas profesionales, miles de clubes y jugadores que no juegan estas competiciones internacionales"

Y advirtió: "Estas decisiones tomadas de manera unilateral y sin preaviso sobre el calendario con nuevos torneos internacionales dañan de forma irreversible a todo el ecosistema del fútbol". No es la primera vez que un organismo denuncia a la FIFA por problema en el calendario. Ya sucedió en 2021, cuando la CONMEBOL amplio los parones de selecciones para dar prioridad a un tercer partido en las concentraciones lo que afectó a equipos de primera división. Tebas intentó conseguir un cautelar para evitar la situación y el TAS la denegó.. Detalles del nuevo formato para el Mundial de Clubes. Gianni Infantino, presidente de la FIFA, fue el encargado de presentar el nuevo Mundial de Clubes con 32 equipos y se realizará a partir de 2025. Infantino señaló el 16 de diciembre que para aumentar las posibilidades de que los equipos de las diversas confederaciones jueguen entre sí, la FIFA creará torneo amistosos, denominados "Series Mundiales de la FIFA", que se disputarán en marzo en años pares antes del torneo. Este nuevo formato sería similar al de la Copa del Mundo con ocho grupos de cuatro equipos. La idea de este torneo es presentar una nueva copa de clubes a nivel internacional, en vez del campeonato tradicional cada año. De las últimas 15 ediciones del Mundial de Clubes, los equipos europeos lo han ganado en 14 oportunidades. El único campeón que no perteneció a Europa fue el Corinthians de Brasil en 2012 ante el Chelsea. Infantino no detalló en cuántos equipos de cada confederación participarán en el torneo de clubes. Mencionó que la edición 2022 se realizará en Marruecos. NY/SPC NA