El mediocampista de Independiente Santiago Toloza sufrió un esguince grave en el tobillo derecho con compromiso ligamentario en el encuentro ante Rosario Central por la quinta fecha de la Copa de la Liga donde debió ser sustituido a los 12 minutos de la segunda etapa y estará fuera de las canchas por 4 semanas perdiéndose el clásico del sábado 30 ante Racing. El club de Avellaneda informó este miércoles en sus redes sociales el diagnóstico final de la lesión del ex jugador de Arsenal de Sarandí, que sufrió un esguince grave en el tobillo derecho con compromiso ligamentario. Además, el cordobés tendrá entre 3 y 4 semanas de recuperación por lo que se perderá el "clásico de Avellaneda" ante Racing el próximo sábado 30 de septiembre en el Estadio Juan Domingo Perón, sumado a los encuentros ante Instituto, Argentinos Juniors y Barracas Central. En el partido que el "Rojo" ganaba 1-0 en el Gigante de Arroyito y el ex Talleres de Córdoba era una de las figuras del equipo de Carlos Tevez, el futbolista de 20 años fue a disputar una pelota con Tomás O’Connor y el jugador "canalla" lo piso en el tobillo provocando que Toloza deje la jugada de lado, empiece a dar saltos por no poder pisar y a hacerle gestos al banco de suplentes. Ni bien la pelota se fue del campo de juego, el árbitro Fernando Echenique detuvo el juego y el cuerpo médico de Independiente ingresó a atender al jugador que se revolcaba en el suelo mientras gritaba y lloraba del dolor. Como no podía caminar, al mediocampista se lo tuvieron que llevar en camilla y en su lugar ingresó Sergio "Melli" Ortíz. Luego del partido, que Central logró empatarlo, se lo pudo ver a Santiago Toloza imposibilitado de caminar y volviendo al vestuario siendo cargado por Agustín Mulet en su espalda. En la subida al micro para retornar al hotel en Rosario, el número 10 de Independiente se retiró del estadio con una bota ortopédica. AMP/AMR NA