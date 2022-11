La lesión de Giovani Lo Celso, con un aparente desprendimiento muscular que puede dejarlo fuera de la Copa del Mundo, y la posibilidad de que en el mano a mano por ser el tercer arquero Franco Armani pierda su lugar a instancias del recuperado Juan Musso, son las noticias en evolución que hoy abarcaron principalmente al seleccionado argentino a 17 días del comienzo de Qatar 2022.

"No voy a llevar a ningún jugador que esté tocado y no se encuentre disponible ya para el primer partido del Mundial", confió el técnico, Lionel Scaloni, en las últimas horas, mientras que desde España siguieron llegando malas noticias respecto de Lo Celso, "un futbolista que en su puesto no tiene reemplazante en la selección", avisó el propio entrenador.

A partir de ello es que los próximos pasos para la recuperación del volante de Villarreal, de España, cuyo pase es propiedad del Tottenham Hotspur, serán decisivos porque el jugador no quiere operarse, todo lo contrario a lo que opinaría el cuerpo técnico del club inglés.

Es que el desgarro inicial que parecía no revestir otra consecuencia que las tres semanas de recuperación, o un poco menos, que suele demandar ese tipo de lesiones, luego derivó en versiones de un desprendimiento en la inserción del músculo en el bíceps femoral de la pierna derecha del que todavía no se sabe fehacientemente si es parcial o total .

Pese a que ese diagnóstico inicial necesita de algún otro estudio para determinar finalmente el grado exacto de gravedad de la lesión, Lo Celso ya avisó que no pretende otra cosa que realizar un tratamiento de rehabilitación como última, y única opción a la que se aferra para llegar al Mundial.

Scaloni ya habló con él y le adelantó que lo que más le importa es su salud y que no va a arriesgar a ningún futbolista en ese sentido. "En cantidad de jugadores Lo Celso puede ser reemplazado, pero por su característica de volante zurdo no hay otro otro jugador que pueda ocupar su lugar", avisó el técnico, quien agregó en TyC Sports que ya tiene "29 o 30 candidatos para la lista final de 26".

Además y comparando el caso del ex Rosario Central con el del ex Instituto, de Córdoba, Paulo Dybala, el entrenador argentino indicó que también se mantiene "expectante" respecto del desgarro que también padece el oriundo de Laguna Larga en el bíceps femoral, aunque en su caso de la pierna izquierda.

El volante de la Roma está realizando trabajos diarios de recuperación que le demandan unas cinco horas y ya lleva más de tres semanas desde que se lesionó, pero mañana será un día clave para su salud de cara al Mundial, ya que se realizará una resonancia magnética que determinará con exactitud como está la cicatriz del músculo desgarrado y en función de ello que distancia lo separa o lo acerca a Qatar.

Y lo mismo acontece por estas horas con Armani, ya que considerando que en orden "jerárquico" hoy en día Emiliano Martínez y Gerónimo Rulli ocupan los dos primeros lugares entre los tres que anunció Scaloni que llevará al Mundial, la reaparición en buen nivel de Juan Musso después de la fractura del maxilar derecho, con operación incluida, su lugar como tercer arquero está en discusión.

"Estoy ansioso por conocer la lista definitiva para el Mundial, aunque también tengo la tranquilidad de haberme esforzado al máximo para poder estar. Personalmente me siento parte de este proceso porque de hecho formé parte del plantel que ganó la Copa América de Brasil", le señaló hoy Musso a TyC Sports respecto de sus expectativas mundialistas.

Y luego marcó una particularidad sobre las características que debe completar un arquero de selección y si bien tomó comparativamente como ejemplo a Emiliano Martínez, las hizo propias y dejó en evidencia ciertas diferencias con las que caracterizan a Armani, especialmente en el juego con los pies.

"Creo que el arquero de hoy necesita estar listo para todo, como jugar con los pies y cortar jugadas o centros. Emiliano es un arquero con un buen físico, pero yo también me siento en condiciones", expresó. A Scaloni le gustan los guardavallas con las condiciones enumeradas por Musso, con el plus de que además enfrenten cotidianamente a delanteros que actúan en las mejores ligas europeas.

"Estoy usando una máscara por ahora para proteger la zona operada, pero cuando me lesioné en lo primero que pensé fue en el Mundial y por eso lo primero que les pregunté a los médicos de Atalanta fue cuantos partidos iba a estar sin jugar. Por eso volver tan rápido fue una alegría, y sentirme bien como me siento, mucho más. Pero esa protección facial la voy a seguir utilizando hasta el Mundial por las dudas", avisó un Musso tan expectante como confiado.

A él, a Lo Celso y a Dybala, a los tres en particular, Scaloni trabaja por estas horas desde Ezeiza en bajarles la ansiedad. Y a Armani también. (Télam)