Vélez Sarsfield, el único equipo de la LPF que no convirtió goles al cabo de las cuatro jornadas disputadas del campeonato Socios.com, pagó cara esa ineficacia esta noche al empatar 0 a 0 en su visita a Atlético Tucumán, que aspiraba a una victoria para quedarse en soledad en la cima de las posiciones pero se vio superado en el juego por su rival.

Los de Liniers siempre se pararon como protagonistas del juego a partir de ese eje futbolístico que es el volante Santiago Cáseres en la mitad de la cancha y en torno al que se mueve el nacimiento del juego ofensivo de los dirigidos por Mauricio Pellegrino.

Los locales, por su parte, con atacantes más no con delanteros, trató de ser ofensivo con sus armas, mirando siempre de reojo su propio arco, donde el experimentado Christian Lucchetti debió trabajar a destajo en más de una oportunidad, hasta constituirse en la figura de la cancha.

La mayor riqueza individual de Vélez, que sintió la salida de Thiago Almada, primero circunstancialmente para participar en los Juegos Olímpicos de Tokio y ahora definitivamente porque fue adquirido por Atlanta United, de la Major League Soccer estadounidense, no se vio potenciada a la hora de la definición, pese a sus mayores ambiciones ofensivas.

Lo concreto fue que a partir de ello, de tanto dilapidar opciones, o no saber concretarlas, los velezanos hasta podrían haber retornado a Buenos Aires con las manos vacías si Leonardo Heredia hubiese ajustado más un remate que terminó rebotando en el palo izquierdo del arco defendido por el ex San Martín, de Tucumán, Lucas Hoyos.

Pero a ese sabor amargo por seguir sin anotar, pese a tener solamente un gol en contra en el certamen, Vélez debió sumarle una vez consumado el encuentro, la expulsión por protestar de Ricardo Centurión con tarjeta roja directa, lo que provocó airadas protestas de sus compañeros aludiendo que el árbitro, Andrés Merlos, le habría devuelto un insulto de grueso calibre al proferido inicialmente por el ex Boca Juniors y Racing Club.

De esta manera, al térmico de la cuarta jornada Vélez suma tres unidades y ocupa el 21er. lugar entre 26 competidores, mientras que Atlético Tucumán está octavo con siete. "El objetivo es meternos en alguna copa internacional", reflejó el "Laucha" Lucchetti al término del encuentro. Hoy está undécimo, en las puertas de la clasificación a la Sudamericana por la Tabla Anual que lidera, paradójicamente, Vélez, que va derecho a Libertadores.

- Síntesis -

Atlético Tucumán: Christian Lucchetti; Marcelo Ortiz, Santiago Vergini, Mauro Osores y Marcos Valor; Ciro Rius, Guillermo Acosta, Cristian Erbes y Ramiro Carrera; Leonardo Heredia: Augusto Lotti. DT: Omar De Felippe.

Vélez Sarsfield: Lucas Hoyos; Tomás Guidara, Matías De los Santos, Lautaro Gianetti y Miguel Brizuela; Agustín Bouzat, Santiago Cáseres, Federico Mancuello y Lucas Janson; Juan Martín Lucero y Cristian Tarragona. DT: Mauricio Pellegrino.

Cambios en el segundo tiempo: Al comenzar Franco Mussis por Acosta (AT), 13m. Matías Orihuela por Valor (AT) y Nicolás Laméndola por Lotti (AT), 20m. Luca Orellano por Bouzat (VS), 30m. Ricardo Centurión por Janson (VS) y Nazareno Romero por Brizuela (VS),

35m. Lucas Naranjo por Erbes (AT) y Agustín Lagos por Rius (A) y 44m. Santiago Castro por Lucero y Mateo Pellegrino por Tarragona (VS).

Amonestados: Vergini, Acosta y Carrera (AT). Lucero (VS).

Incidencia en el segundo tiempo: 45+3m. expulsado Centurión (VS), con tarjeta roja directa.

Cancha: Atlético Tucumán.

Árbitro: Andrés Merlos. (Télam)