La Inspección General de la Justicia determinó hoy que no hubo "controversias" en la colecta de Independiente, encabezada por Santiago Maratea, que lleva recaudado el 10 por ciento del objetivo final después de casi dos meses de iniciada.

En la conferencia de prensa llevada adelante en el edificio de Microcentro de la IGJ estuvieron Ricardo Nissen, titular del organismo, junto con el influencer Maratea y también Juan Marconi, vice de la institución de Avellaneda.

El primero en tomar la palabra fue Nissen, quien explicó: "Cuando vemos algo raro, ponemos objeciones. En este caso en particular no hubo controversias, sí discrepancias en metodologías al llevar el fideicomiso a Neuquén. No había razón para llevarlo allá porque los puntos de contactos eran de Buenos Aires".

"Analizamos profundamente la letra del fideicomiso, tanto Santiago Maratea como sus letrados nos dieron la razón y otras las discutieron. Nosotros llegamos a la conclusión que ahora está todo bien, con presunción de legalidad y desde las 10.30 de la mañana fueron inscriptos como corresponde. La colecta nunca estuvo en peligro, ahora ya depende de ellos. Nosotros sólo controlamos", sustentó.

Posteriormente, Maratea se mostró un tanto agotado y fastidioso por algo que repitió "muchas veces" en los diferentes canales de comunicación.

"Todo lo que lleva transparencia me parece muy bien. Estoy siendo el responsable de mucho dinero y necesito estar tranquilo. Nos presentamos de manera voluntaria, entiendo que lo que hacemos es novedoso y eso genera dudas en todos", comentó.

Maratea reiteró que cobrará un cinco por ciento de lo recaudado, que hasta el momento es 879 millones de pesos sobre los 22 millones de dólares pretendidos -se llevan alrededor de 3,5-, y advirtió que podría "bajarlo".

"Yo había dicho que en 10 días y luego en un mes íbamos a conseguirlo y aprendí que no es así. Falta un tiempo. Con esta colecta estoy aprendiendo otras cosas. Es diferente a las demás que fuimos haciendo", se excusó.

Además, el fideicomiso finalizará el 31 de octubre de este año, "tal como se adelantó en el inicio" y rechazó el término "limpio" desde ahora porque "siempre lo fue".

"Los hinchas son los que menos cuestionan y más confían en esto que estamos haciendo. Los hinchas de Independiente son millones", afirmó.

"Podemos aprender desde esta colecta para el futuro. Tuvimos que presentar cómo es el funcionamiento de Mercado Pago, ya que hay un gris porque no es un banco, y así lo aprobaron de cara al futuro", insistió.

Por otro lado, Juan Marconi, que no había hablado hasta el momento públicamente desde la renuncia del presidente Fabián Doman, destacó en diálogo exclusivo con Télam: "estoy en nombre de la comisión directiva del club. Aceptamos la idea de fideicomiso y también decidimos después de dos meses de iniciada decidimos mantener un bajo perfil. Posiblemente esto llevó a pensar que no estábamos detrás y fue todo lo contrario".

"Entiendo las ideologías políticas pero a Santiago Maratea hay que apoyarlo, necesitamos muchos como él para el país. Como amigo le quiero agradecer. Es el vehículo de toda la gente de Independiente, que está siendo parte de la historia para devolver al club donde debe estar", pidió.

"El aporte es de los hinchas que, incluso sin llegar a fin de mes, colaboran por su amor", valoró el periodista y conductor televisivo.

A su vez, Marconi, hijo del exárbitro y gremialista Juan padre, contó que hay "acercamientos" con América de México para cancelar la deuda por Cecilio Domínguez (5.700.000 de dólares) y así levantar la inhibición. "Es mejor tardar un poco y hacerlo de manera seria. La deuda la vamos a pagar", opinó.

"Tenemos la posibilidad de ir por el camino del dólar oficial, la idea es esa. Lo estamos trabajando y le agradezco a cada hincha por su paciencia. A veces no es que no queremos informar sino que estamos esperando el momento justo", detalló.

"Lo que se está llevando adelante con todas las partes está planificada pero no lo queremos adelantar. Estamos en eso", sentenció Marconi.

(Télam)