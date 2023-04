El delantero argentino del Girona Valentín Castellanos, en boca de todos por los cuatro tantos que le convirtió al Real Madrid, cuenta con una historia particular antes a su noche soñada: no jugó en la Argentina, explotó en la MLS de Estados Unidos y fue la obsesión de Marcelo Gallardo para River en el 2022. Nacido el 3 de octubre de 1998 en el departamento mendocino de Guaymallen, Castellanos se formó en el Club Leonardo Murialdo de Mendoza para luego irse a Chile, donde debutó en la Universidad de Chile en el año 2017 ante el Corinthians por Copa Sudamericana jugando 14 minutos. Con poco rodaje en la "U", el mendocino fue cedido por un año a Montevideo City Torque en julio de ese mismo año y, en ese periodo, anotó dos goles en 11 apariciones ayudando al club a ganar el título de Segunda División y asegurar el ascenso a la máxima categoría de Uruguay. A mediados de 2018, el equipo propiedad del City Group hizo uso de la opción de compra del delantero. El hecho de que el Montevideo City Torque haya adquirido la totalidad de sus servicios hizo que se fuera cedido a otro equipo de la franquicia, el New York City de la Major League Soccer de Estados Unidos donde explotaría todo su potencial. En la primera temporada en Norteamérica marcó un solo gol en diez partidos pero, poco a poco, los números fueron aumentando y, en el año 2021 marcó 23 goles en 36 partidos con los neoyorquinos

Además, en ese año, ganó la MLS Cup y la Conferencia Este del certamen. Ya en el 2022, el oriundo de Guaymallén empezó a llamar la atención de varios equipos alrededor del mundo y uno de ellos fue el River de Marcelo Gallardo que buscaba al reemplazante de Julián Álvarez, cuando fue vendido al Manchester City

El delantero se transformó en la obsesión del "Muñeco" en aquel mercado de pases y el propio futbolista manifestó en más de una oportunidad que su sueño era jugar en River y ser dirigido por Gallardo. Más allá de la gestión del "Millonario" y de la presión que hizo el goleador para venir, el equipo estadounidense rechazó cada una de las propuestas que le hizo la institución de Núñez y Castellanos terminó desembarcando en otra entidad del City Group, el Girona de España, en calidad de cedido. Con la temporada llegando a su fin, sin dudas el argentino pagó con goles su incorporación: 12 goles en 31 partidos que le valieron al equipo de Gerona pelear por un lugar en la próxima UEFA Europa League. Con esta noche de ensueño para el delantero de 24 años, el Real Madrid volvió a sufrir cuatro tantos por parte de un argentino siendo un hecho que no sucedía desde el 8 de febrero de 2006 cuando Diego Milito, jugando para el Zaragoza, hizo lo propio en la victoria por 6-1 de los "Zaragocistas" en la ida de las semifinales de la Copa del Rey. Además, Lionel Messi con el Barcelona en La Liga 2013/14 fue el último argentino en marcarle un hat-trick al equipo madrileño. Con sus cuatro goles al "Merengue" por la fecha 31 de La Liga, los "Gironins" analizan adquirir la totalidad de los servicios del argentino que finalizan en julio de este año, donde deberá volver a Nueva York.