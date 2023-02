Luego de la euforia que generó y aún persiste en los hinchas argentinos tras la coronación de la Selección nacional en el Mundial de Qatar 2022, los simpatizantes tienen un nuevo motivo para jactarse, ya que mañana competirán por el premio The Best a "Mejor afición del mundo". En el evento que se realizará este lunes en Zúrich, Suiza, la hinchada de Argentina competirá por quedarse con el distinguido galardón al partir como favorito en la premiación y en caso de lograr el mismo, el que subirá al escenario a recibir el trofeo será el mítico fanático Carlos Pascual, más conocido como "El Tula". Los simpatizantes argentinos llenaron las calles de Buenos Aires y cada punto del país a lo largo de todo el Mundial pero sobre todo lo hicieron en Qatar, lugar donde miles de hinchas viajaron y coparon cada tribuna, por lo que se convirtieron en otro atractivo de color a lo largo de los 28 días que duro la competencia. La FIFA describió la nominación nacional de la siguiente manera en su sitio web: "El viaje desde Argentina a Qatar no es precisamente corto, pero los hinchas de la albiceleste llegaron a Doha en gran número desde el comienzo del campeonato para apoyar a Lionel Messi en su último intento por ganar el único trofeo que le seguía siendo esquivo hasta entonces". "El ruido que hicieron en las gradas fue constante, con repiqueteo de tambores y cánticos continuos que hicieron que casi todos los partidos de Argentina pareciesen un encuentro en casa para Messi y compañía", explicó la FIFA. Argentina competirá con Japón, a los que se les destacó la limpieza en los estadios pospartidos, y contra el saudí Abdullah Al Salmi, que se pasó 55 días caminando por el Desierto de Arabia para ver en acción a su equipo. En caso de lograr la distinción, se conoció en las últimas horas que el encargado de la mención será nada menos que Carlos Pascual, más conocido como "El Tula". "El Tula" es un famoso personaje rosarino que le dedicó su vida a participar activamente en citas deportivas y actos políticos del peronismo. Este simbólico hincha pudo llegar a Medio Oriente y vivió de cerca la consagración de Lionel Messi y compañía. Además, este fue su Mundial número 13 desde el primero que vio in situ, en Alemania 1974. El lunes 27 de febrero, desde las 17, se conocerá al ganador no solamente de la mejor hinchada sino también al mejor jugador -nominado Lionel Messi-, al mejor arquero -nominado Emiliano "Dibu" Martínez-, al mejor entrenador -nominado Lionel Scaloni-, entre otras premiaciones. LG/GAM NA